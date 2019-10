La nostra guida completa al riscaldamento a pavimento

Scopriamo come funziona il riscaldamento a pavimento

Il riscaldamento a pavimento, adottato in quasi tutte le nuove costruzioni, si può installare con:

sistema idrico : tubazioni con passaggio di acqua calda tramite caldaia, pompa di calore o pannelli fotovoltaici, posizionati su pannelli radianti.

: tubazioni con passaggio di acqua calda tramite caldaia, pompa di calore o pannelli fotovoltaici, posizionati su pannelli radianti. impianto elettrico: serpentine elettriche disposte sempre su pannelli radianti. Occorre un termostato per la regolazione della temperatura.

In entrambe le soluzioni il rivestimento deve essere adeguato per facilitare l’irraggiamento quindi non troppo spesso e di un materiale che agevoli la diffusione di calore. Gli impianti a pannelli radianti, agendo per irraggiamento, diffondono il calore in modo uniforme dal basso verso l’altro in tutto l’ambiente domestico, evitando sbalzi di temperatura, contrariamente al riscaldamento tradizionale che concentra l’aria calda in prossimità della fonte di calore.