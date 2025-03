Casette porta attrezzi per giardino, come orientarsi nella scelta

Casetta da giardino per attrezzi: trova la dimensione ideale

Le casette porta attrezzi per giardino mettono finalmente ordine tra rastrelli, vasi, terriccio e molto altro. Uno spazio pratico dove tutto è a portata di mano.

Nei giardini più piccoli si rivelano perfetti i modelli alti poco più di un metro: spesso includono ripiani per oggetti vari e un’area libera per quelli più voluminosi. Le versioni di medie dimensioni arrivano anche a 180-200 cm in altezza, offrendo più capienza senza rubare troppo spazio al verde in larghezza. Per chi ha tanti attrezzi o magari anche un tosaerba da tenere al sicuro esistono design decisamente ampi.

Hörmann propone la casetta per gli attrezzi Juno Modern con tetto piatto, pensata per chi cerca una struttura robusta, elegante e curata nei minimi dettagli. È realizzata in lamiera d'acciaio di alta qualità. Uno speciale rivestimento protettivo la rende impermeabile e resistente ai raggi UV.