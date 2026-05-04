Il lavabo diventa elemento d'arredo

Il lavabo è protagonista con una varietà di materiali e finiture

Punto d'incontro tra estetica ricercata e funzionalità il lavabo è diventato un vero e proprio oggetto di design. Dialoga con il sistema contenitivo, sanitari e vasca da bagno, permettendo un alto livello di personalizzazione. La sua presenza scenica guida il progetto bagno attraverso un ampio ventaglio di colori e materiali come ceramica, vetro, solid surface e pietra. È possibile creare un linguaggio coerente con l'arredo o elevare l'estetica dell'insieme con un contrasto accattivante.



Le nuove collezioni mostrano una tendenza verso linee essenziali e spessori sottili. In questo approccio progettuale il lavandino bagno moderno non si limita alla sola funzione pratica, ma interpreta lo spazio in equilibrio tra tecnologia all'avanguardia e identità stilistica.



Hang H2O è il nuovo lavabo in ceramica artigianale della collezione LuneUp H2O di Terzofoco. È sorretto da una struttura sottile in alluminio alveolare e la sua forma minimal è valorizzata dai colori della terra.



Collezione Petra di GSG Ceramic Design: lineee sofisticate che risolvono ogni sfida nell'interior design contemporaneo.



Kludi - Resa di Kludi, facente parte del gruppo Rak Ceramics, racconta il lavabo d'appoggio attraverso l'effetto marmo Calacatta Viola Matt.