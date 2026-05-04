- 04 maggio 2026

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Il lavabo diventa elemento d'arredo

Nel progetto bagno il lavabo diventa segno distintivo e protagonista con forme alleggerite: design e funzionalità si uniscono creando delle vere opere d'arte.

  1. Il lavabo è protagonista con una varietà di materiali e finiture
  2. Il lavabo integrato nel top con mobile: design pulito e praticità
  3. Il look moderno dei lavabi bagno da appoggio
  4. Il lavabo a parete fa sembrare il bagno più grande
  5. L'estetica scultorea del lavabo a colonna
  6. FAQ sul lavabo che diventa elemento d'arredo

- 04 maggio 2026

Il lavabo è protagonista con una varietà di materiali e finiture

Punto d'incontro tra estetica ricercata e funzionalità il lavabo è diventato un vero e proprio oggetto di design. Dialoga con il sistema contenitivo, sanitari e vasca da bagno, permettendo un alto livello di personalizzazione. La sua presenza scenica guida il progetto bagno attraverso un ampio ventaglio di colori e materiali come ceramica, vetro, solid surface pietra. È possibile creare un linguaggio coerente con l'arredo o elevare l'estetica dell'insieme con un contrasto accattivante.

Le nuove collezioni mostrano una tendenza verso linee essenziali e spessori sottili. In questo approccio progettuale il lavandino bagno moderno non si limita alla sola funzione pratica, ma interpreta lo spazio in equilibrio tra tecnologia all'avanguardia e identità stilistica.

Hang H2O è il nuovo lavabo in ceramica artigianale della collezione LuneUp H2O di Terzofoco. È sorretto da una struttura sottile in alluminio alveolare e la sua forma minimal è valorizzata dai colori della terra. 

Collezione Petra di GSG Ceramic Design: lineee sofisticate che risolvono ogni sfida nell'interior design contemporaneo. 

Kludi - Resa di Kludi, facente parte del gruppo Rak Ceramics, racconta il lavabo d'appoggio attraverso l'effetto marmo Calacatta Viola Matt. 

Il lavabo integrato nel top con mobile: design pulito e praticità

Il mobile con lavabo integrato coniuga pulizia formale e funzionalità. La continuità tra piano e bacino genera superfici fluide e prive di interruzioni visive che semplificano la pulizia.

Il lavandino può essere singolo oppure doppio, una soluzione indicata quando lo spazio deve essere condiviso. Disporre di due postazioni affiancate consente a due persone di prepararsi insieme, ottimizzando i tempi della routine quotidiana. Il gioco di simmetrie trasmette una sensazione di ordine e armonia, definendo un equilibrio visivo che valorizza l’intero ambiente. 

Il lavabo Hedonist di Moma Design, nella versione singola o doppia, è disponibile in Solid Surface e marmo. È dotato di uno o due cassetti integrati a seconda del numero di vasche. 

I mobili per il bagno delle collezione Cubik di Ideagroup sono proposti con top in marmo e lavamani integrati in Cristalplant. 

Il profilo sottile dei lavabi Arc di Ravak si fonde con il top lasciando libero un ampio spazio per appoggiare il necessario. È la scelta ideale per bagni minimalisti.

Il look moderno dei lavabi bagno da appoggio

Posizionati sopra il piano di lavoro i nuovi lavabi da appoggio si caratterizzano per forte impatto estetico e capacità di trasformare il volto del bagno. Sono elementi d'arredo che catturano gli sguardi e definiscono il carattere dell’ambiente.

Le forme spaziano da quelle ovali e rotonde fino a geometrie quadrate o rettangolari, con proposte particolari che giocano con linee ibride oppure organiche. Oltre all'intramontabile bianco troviamo tonalità neutre oppure colori intensi e vivaci. Questa varietà cromatica, unita alla vasta gamma di materiali, risponde a ogni esigenza in termine di gusti e stile. 

La Capsule Collection di Valdama si declina nel lababo Tank, progettato per essere collocato ad angolo, e nel lavamani Volto, dal design ricco di significati arcaici.

La collezione Tendo di Laufen ci mostra dei lavandini da appoggio in Vitreon. È un materiale che combina la l'acciaio con il vetro per creare un composito dalla bellezza senza tempo e lavelli dalle finiture ricercate. 

Collezione Yugo di Scarabeo Ceramiche: la geometria ibrida del lavello, con base squadrata e curvatura interna, massimizza capienza ed ergonomia.

Il lavabo a parete fa sembrare il bagno più grande

Minimalista nelle forme e visivamente leggero il lavabo sospeso ha una presenza discreta ma scenografica. Fissato direttamente alla parete elimina ogni ingombro a terra ed è adatto a bagni di qualsiasi metratura.

Regala alla stanza un'illusione di maggiore ampiezza e facilita la pulizia del pavimento. In alcuni casi il lavabo a parete aggiunge un pratico piano d'appoggio e offre il giusto posto per appendere l'asciugamano.  

Metropolitan di Quare Design è un piano con vasca integrata dal design essenziale pensato per agevolare la manutenzione.

L'estetica scultorea del lavabo a colonna

I moderni lavabi freestanding si possono presentare come elementi monoblocco oppure con bacino abbinato a una colonna. In entrambi i casi restituiscono un’immagine lussuosa e sofisticata.

Proporzioni studiate e superfici materiche li traformano in vere e proprie sculture domestiche, capaci di diventare il punto focale del bagno. Possono essere posizionati a parete oppure al centro della stanza, dove esprimono al massimo il loro potenziale e non passano inosservati.

Con forme sinuose, più o meno elaborate, il lavabo a colonna si configura come un elemento architettonico autonomo, capace di conferire personalità e un forte impatto visivo.

I lavabi freestanding della collezione Fit di Stocco F.lli sono disponibili in diverse forme, finiture e design, con un'altezza di 87 cm. 

Piedistallo del Fuji di Bathco è realizzato in pietra con un particolare rivestimento in rilievo in colore marrone trotol.

All'interno della collezione Brera, firmata The.artceram, potrete trovare il lavabo a colonna in ceramica bianca o colorata, anche con finitura matt.

FAQ sul lavabo che diventa elemento d'arredo

  • In quale modo il lavabo è diventato un vero e proprio elemento d’arredo?
    Il lavabo non è più solo funzionale, ma contribuisce allo stile del bagno grazie a forme, materiali e finiture di design che lo rendono un vero protagonista dell’ambiente.
  • Quali sono le principali tipologie di lavabo?
    Le tipologie più diffuse sono il lavabo da appoggio, integrato nel piano, sospeso e freestanding. Ognuna di queste soluzioni progettuali offre risposte diverse in termini di estetica e funzionalità.
  • Quali materiali si usano per i lavabi moderni?
    I lavabi moderni sono realizzati in ceramica, vetro, pietra naturale, marmo e materiali compositi, scelti per unire estetica, resistenza e facilità di manutenzione.
  • Quando scegliere un lavabo da appoggio?
    Il lavabo da appoggio è ideale quando si vuole valorizzare il bagno dal punto di vista estetico, grazie a forme e colori che lo rendono un elemento decorativo centrale.
  • Quali sono i vantaggi del lavabo integrato nel top?
    Il lavabo integrato garantisce continuità visiva, facilita la pulizia e crea un effetto ordinato e minimalista, perfetto per bagni moderni.
  • Il lavabo sospeso è adatto ai bagni piccoli?
    Sì, il lavabo sospeso libera spazio a terra, alleggerisce visivamente l’ambiente e rende il bagno più arioso, oltre a facilitare la pulizia del pavimento.
  • Cos’è il lavabo freestanding?
    Il lavabo freestanding, o a colonna, è un modello autoportante con forte impatto scenografico, ideale per bagni ampi dove diventa il protagonista indiscusso.
  • Come scegliere il lavabo giusto per il proprio bagno?
    La scelta dipende dallo spazio disponibile, dallo stile dell’arredo e dalle esigenze pratiche. È importante trovare un equilibrio tra estetica, funzionalità e comfort d’uso.

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