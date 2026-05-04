Redazione - 04 maggio 202604 maggio 2026
Il lavabo diventa elemento d'arredo
Nel progetto bagno il lavabo diventa segno distintivo e protagonista con forme alleggerite: design e funzionalità si uniscono creando delle vere opere d'arte.
Redazione - 04 maggio 202604 maggio 2026
Il lavabo è protagonista con una varietà di materiali e finiture
Punto d'incontro tra estetica ricercata e funzionalità il lavabo è diventato un vero e proprio oggetto di design. Dialoga con il sistema contenitivo, sanitari e vasca da bagno, permettendo un alto livello di personalizzazione. La sua presenza scenica guida il progetto bagno attraverso un ampio ventaglio di colori e materiali come ceramica, vetro, solid surface e pietra. È possibile creare un linguaggio coerente con l'arredo o elevare l'estetica dell'insieme con un contrasto accattivante.
Le nuove collezioni mostrano una tendenza verso linee essenziali e spessori sottili. In questo approccio progettuale il lavandino bagno moderno non si limita alla sola funzione pratica, ma interpreta lo spazio in equilibrio tra tecnologia all'avanguardia e identità stilistica.
Hang H2O è il nuovo lavabo in ceramica artigianale della collezione LuneUp H2O di Terzofoco. È sorretto da una struttura sottile in alluminio alveolare e la sua forma minimal è valorizzata dai colori della terra.
Collezione Petra di GSG Ceramic Design: lineee sofisticate che risolvono ogni sfida nell'interior design contemporaneo.
Kludi - Resa di Kludi, facente parte del gruppo Rak Ceramics, racconta il lavabo d'appoggio attraverso l'effetto marmo Calacatta Viola Matt.
Il lavabo integrato nel top con mobile: design pulito e praticità
Il mobile con lavabo integrato coniuga pulizia formale e funzionalità. La continuità tra piano e bacino genera superfici fluide e prive di interruzioni visive che semplificano la pulizia.
Il lavandino può essere singolo oppure doppio, una soluzione indicata quando lo spazio deve essere condiviso. Disporre di due postazioni affiancate consente a due persone di prepararsi insieme, ottimizzando i tempi della routine quotidiana. Il gioco di simmetrie trasmette una sensazione di ordine e armonia, definendo un equilibrio visivo che valorizza l’intero ambiente.
Il lavabo Hedonist di Moma Design, nella versione singola o doppia, è disponibile in Solid Surface e marmo. È dotato di uno o due cassetti integrati a seconda del numero di vasche.
I mobili per il bagno delle collezione Cubik di Ideagroup sono proposti con top in marmo e lavamani integrati in Cristalplant.
Il profilo sottile dei lavabi Arc di Ravak si fonde con il top lasciando libero un ampio spazio per appoggiare il necessario. È la scelta ideale per bagni minimalisti.
Il look moderno dei lavabi bagno da appoggio
Posizionati sopra il piano di lavoro i nuovi lavabi da appoggio si caratterizzano per forte impatto estetico e capacità di trasformare il volto del bagno. Sono elementi d'arredo che catturano gli sguardi e definiscono il carattere dell’ambiente.
Le forme spaziano da quelle ovali e rotonde fino a geometrie quadrate o rettangolari, con proposte particolari che giocano con linee ibride oppure organiche. Oltre all'intramontabile bianco troviamo tonalità neutre oppure colori intensi e vivaci. Questa varietà cromatica, unita alla vasta gamma di materiali, risponde a ogni esigenza in termine di gusti e stile.
La Capsule Collection di Valdama si declina nel lababo Tank, progettato per essere collocato ad angolo, e nel lavamani Volto, dal design ricco di significati arcaici.
La collezione Tendo di Laufen ci mostra dei lavandini da appoggio in Vitreon. È un materiale che combina la l'acciaio con il vetro per creare un composito dalla bellezza senza tempo e lavelli dalle finiture ricercate.
Collezione Yugo di Scarabeo Ceramiche: la geometria ibrida del lavello, con base squadrata e curvatura interna, massimizza capienza ed ergonomia.
Il lavabo a parete fa sembrare il bagno più grande
Minimalista nelle forme e visivamente leggero il lavabo sospeso ha una presenza discreta ma scenografica. Fissato direttamente alla parete elimina ogni ingombro a terra ed è adatto a bagni di qualsiasi metratura.
Regala alla stanza un'illusione di maggiore ampiezza e facilita la pulizia del pavimento. In alcuni casi il lavabo a parete aggiunge un pratico piano d'appoggio e offre il giusto posto per appendere l'asciugamano.
Metropolitan di Quare Design è un piano con vasca integrata dal design essenziale pensato per agevolare la manutenzione.
L'estetica scultorea del lavabo a colonna
I moderni lavabi freestanding si possono presentare come elementi monoblocco oppure con bacino abbinato a una colonna. In entrambi i casi restituiscono un’immagine lussuosa e sofisticata.
Proporzioni studiate e superfici materiche li traformano in vere e proprie sculture domestiche, capaci di diventare il punto focale del bagno. Possono essere posizionati a parete oppure al centro della stanza, dove esprimono al massimo il loro potenziale e non passano inosservati.
Con forme sinuose, più o meno elaborate, il lavabo a colonna si configura come un elemento architettonico autonomo, capace di conferire personalità e un forte impatto visivo.
I lavabi freestanding della collezione Fit di Stocco F.lli sono disponibili in diverse forme, finiture e design, con un'altezza di 87 cm.
Piedistallo del Fuji di Bathco è realizzato in pietra con un particolare rivestimento in rilievo in colore marrone trotol.
All'interno della collezione Brera, firmata The.artceram, potrete trovare il lavabo a colonna in ceramica bianca o colorata, anche con finitura matt.
FAQ sul lavabo che diventa elemento d'arredo
-
In quale modo il lavabo è diventato un vero e proprio elemento d’arredo?Il lavabo non è più solo funzionale, ma contribuisce allo stile del bagno grazie a forme, materiali e finiture di design che lo rendono un vero protagonista dell’ambiente.
-
Quali sono le principali tipologie di lavabo?Le tipologie più diffuse sono il lavabo da appoggio, integrato nel piano, sospeso e freestanding. Ognuna di queste soluzioni progettuali offre risposte diverse in termini di estetica e funzionalità.
-
Quali materiali si usano per i lavabi moderni?I lavabi moderni sono realizzati in ceramica, vetro, pietra naturale, marmo e materiali compositi, scelti per unire estetica, resistenza e facilità di manutenzione.
-
Quando scegliere un lavabo da appoggio?Il lavabo da appoggio è ideale quando si vuole valorizzare il bagno dal punto di vista estetico, grazie a forme e colori che lo rendono un elemento decorativo centrale.
-
Quali sono i vantaggi del lavabo integrato nel top?Il lavabo integrato garantisce continuità visiva, facilita la pulizia e crea un effetto ordinato e minimalista, perfetto per bagni moderni.
-
Il lavabo sospeso è adatto ai bagni piccoli?Sì, il lavabo sospeso libera spazio a terra, alleggerisce visivamente l’ambiente e rende il bagno più arioso, oltre a facilitare la pulizia del pavimento.
-
Cos’è il lavabo freestanding?Il lavabo freestanding, o a colonna, è un modello autoportante con forte impatto scenografico, ideale per bagni ampi dove diventa il protagonista indiscusso.
-
Come scegliere il lavabo giusto per il proprio bagno?La scelta dipende dallo spazio disponibile, dallo stile dell’arredo e dalle esigenze pratiche. È importante trovare un equilibrio tra estetica, funzionalità e comfort d’uso.