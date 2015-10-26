Tutto quello che c'è da sapere sul lavandino bagno moderno

I nuovi materiali per il lavandino bagno moderno: le caratteristiche

Il lavabo bagno moderno in vetro temperato è leggero alla vista ma sorprendentemente robusto. È molto più resistente rispetto al vetro comune e adatto all’uso quotidiano. Le superfici possono essere satinate e sfoggiare cromie intense che trasformano il lavamani in un punto focale.

La resina è l'alternativa ideale per chi cerca un'estetica moderna e un prodotto facilmente gestibile nella vita di tutti i giorni. Questa categoria comprende il Corian, riparabile dai piccoli graffi superficiali, la Marmoresina, il Solid Surface e altri composti etichettati col nome del produttore. Sono materiali che possono essere colorati a piacere e hanno una temperatura gradevole al tatto.

Per chi desidera portare in casa una bellezza autentica ci sono le pietre naturali . Un lavandino in marmo ha una presenza scenica inconfondibile, che evoca una piccola spa.

Il lavabo in gres è indistruttibile e offre una vasta gamma di effetti particolari con spigoli rettangolari.

Il lavabo a canale Zone di Boffi ha una presenza scultorea. È possibile realizzarlo nella gamma di marmi e graniti della collezione Boffi.



I lavabi della collezione Hube di Disenia sono realizzati in Khromalite. Questa resina innovativa e colorabile regala un’estetica luminosa grazie alla sua particolare trasparenza.



Massici di Agape è in vetro colato e plasmato artigianalmente. È disponibile trasparente o ambra. La superficie è leggermente sfaccettata e crea riflessi sofisticati.