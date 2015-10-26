- 01 dicembre 2025

Tutto quello che c'è da sapere sul lavandino bagno moderno

Il lavandino bagno moderno è protagonista con forme e colori di tendenza: la personalizzazione è in primo piano con la ceramica e i nuovi materiali.

La bellezza senza tempo del lavandino bagno moderno in ceramica

Il lavandino bagno moderno in ceramica è ancora il modello più utilizzato nelle nostre case. Oggi è più leggero, con bordi sottili e non rinuncia alla sua peculiare longevità. Le novità propongono, oltre al classico bianco, anche dei modelli colorati che conferiscono maggiore carattere e personalità all'ambiente. Si declinano in sfumature sobrie che si ispirano alla natura, ma non mancano i colori vivaci e vibranti. La ceramica può essere lucida oppure opaca, per armonizzarsi con il look dei sanitari moderni.

Spesso assistiamo ad un minimalismo che gioca con prospettive tridimensionali di grande impatto, studiate per elevare l'estetica complessiva con un tocco di originalità.

Sand Waves di Bathco ci mostra un lavabo in ceramica con effetto tridimensionale. Richiama alla mente le tracce che le onde del mare lasciano sulla sabbia

I lavabi Legacy sono prodotti da Axa Ceramica, un'azienda che fa parte del gruppo Colavene. Le loro linee offrono un'atmosfera in perfetto equilibrio tra tradizione e modernità. 

Le Acque di Cielo di Ceramica Cielo presenta dei manufatti ceramici disponibili in palette lucide oppure matt, che aprono ad affascinanti interpretazioni di stile.

I nuovi materiali per il lavandino bagno moderno: le caratteristiche

  • Il lavabo bagno moderno in vetro temperato è leggero alla vista ma sorprendentemente robusto. È molto più resistente rispetto al vetro comune e adatto all’uso quotidiano. Le superfici possono essere satinate e sfoggiare cromie intense che trasformano il lavamani in un punto focale.
  • La resina è l’alternativa ideale per chi cerca un’estetica moderna e un prodotto facilmente gestibile nella vita di tutti i giorni. Questa categoria comprende il Corian, riparabile dai piccoli graffi superficiali, la Marmoresina, il Solid Surface e altri composti etichettati col nome del produttore. Sono materiali che possono essere colorati a piacere e hanno una temperatura gradevole al tatto.
  • Per chi desidera portare in casa una bellezza autentica ci sono le pietre naturali. Un lavandino in marmo ha una presenza scenica inconfondibile, che evoca una piccola spa.
  • Il lavabo in gres è indistruttibile e offre una vasta gamma di effetti particolari con spigoli rettangolari.

Il lavabo a canale Zone di Boffi ha una presenza scultorea. È possibile realizzarlo nella gamma di marmi e graniti della collezione Boffi. 

I lavabi della collezione Hube di Disenia sono realizzati in Khromalite. Questa resina innovativa e colorabile regala un’estetica luminosa grazie alla sua particolare trasparenza. 

Massici di Agape è in vetro colato e plasmato artigianalmente. È disponibile trasparente o ambra. La superficie è leggermente sfaccettata e crea riflessi sofisticati. 

Lavandino bagno moderno: forme e proporzioni

Quando scegli la forma del lavandino bagno moderno devi tenere conto del fattore estetico ma anche della comodità. Ecco un consiglio da seguire sempre e in ogni caso: considera il lavabo bagno e le sue misure, che devono essere proporzionate rispetto al mobile sottostante.

  • La forma rettangolare si adatta bene ad ogni contesto minimal. 
  • Il lavamani ovale e quello tondo a forma di catino si armonizzano perfettamente con lo specchio per bagno con led della stessa geometria e con arredi di qualsiasi stile.

I lavabi Dialogo di Atlas Concorde sono in gres porcellanato. Possono essere coordinati ai frontali del mobile da bagno e al top. Sono disponibili in tutti i colori Atlas Concorde, anche in versione bicolore.

Le tipologie di installazione: scegli quella più adatta al tuo ambiente

Qui entra in gioco il sempre più diffuso problema di come arredare un bagno piccolo con il mobile e il lavabo giusto.

  • Il lavandino bagno moderno in appoggio e quello integrato nel top sono salvaspazio. Il secondo è la scelta perfetta per chi ama le linee pulite e l’idea di una superficie continua e facile da pulire.
  • Ci sono i lavabi a colonna, che portano con sé tutto il fascino del passato con volumi e finiture rivisitate in chiave moderna.
  • Il lavandino freestanding è la versione più scenografica: può essere installato a centro stanza o davanti ad una grande finestra. Non è la scelta giusta se ti manca spazio.

Fa parte della collezione Unico di Rexa Design il lavabo in Corian® che vedete nella foto. Il suo design è impeccabile e la progettazione è realizzabile su misura.

Errori comuni da evitare

  • Uno degli errori più frequenti è sbagliare l'equilibrio tra il rubinetto e il lavandino bagno moderno. Una vasca con bordi bassi abbinata ad un miscelatore alto lavabo tende a far schizzare l’acqua ovunque.
  • Un altro sbaglio è innamorarsi di un colore di moda che non dialoga con mobili e rivestimenti. Un lavabo nero può essere meraviglioso, ma se tutto il resto dell'ambiente è giocato su toni caldi rischia di sembrare fuori luogo.
  • Un lavabo monoblocco bello da vedere ma privo di piano d'appoggio può trasformarsi in una fonte di disordine.

La collezione Free presenta il lavabo Smart di Cerasa. È una struttura sostenuta da piedini in legno di frassino con puntali in metallo tinto rame o nero. La finitura esterna è in colori opachi o tinte metalliche. Può accogliere un pratico ed elegante vassoio in legno massello.

