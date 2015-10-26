Tutto quello che c'è da sapere sul lavandino bagno moderno

Redazione - 26 ottobre 201501 dicembre 2025
Il lavandino bagno moderno è protagonista con forme e colori di tendenza: la personalizzazione è in primo piano con la ceramica e i nuovi materiali.
Il lavandino bagno moderno in ceramica è ancora il modello più utilizzato nelle nostre case. Oggi è più leggero, con bordi sottili e non rinuncia alla sua peculiare longevità. Le novità propongono, oltre al classico bianco, anche dei modelli colorati che conferiscono maggiore carattere e personalità all'ambiente. Si declinano in sfumature sobrie che si ispirano alla natura, ma non mancano i colori vivaci e vibranti. La ceramica può essere lucida oppure opaca, per armonizzarsi con il look dei sanitari moderni.
Spesso assistiamo ad un minimalismo che gioca con prospettive tridimensionali di grande impatto, studiate per elevare l'estetica complessiva con un tocco di originalità.
Sand Waves di Bathco ci mostra un lavabo in ceramica con effetto tridimensionale. Richiama alla mente le tracce che le onde del mare lasciano sulla sabbia
I lavabi Legacy sono prodotti da Axa Ceramica, un'azienda che fa parte del gruppo Colavene. Le loro linee offrono un'atmosfera in perfetto equilibrio tra tradizione e modernità.
Le Acque di Cielo di Ceramica Cielo presenta dei manufatti ceramici disponibili in palette lucide oppure matt, che aprono ad affascinanti interpretazioni di stile.
Il lavabo a canale Zone di Boffi ha una presenza scultorea. È possibile realizzarlo nella gamma di marmi e graniti della collezione Boffi.
I lavabi della collezione Hube di Disenia sono realizzati in Khromalite. Questa resina innovativa e colorabile regala un’estetica luminosa grazie alla sua particolare trasparenza.
Massici di Agape è in vetro colato e plasmato artigianalmente. È disponibile trasparente o ambra. La superficie è leggermente sfaccettata e crea riflessi sofisticati.
Quando scegli la forma del lavandino bagno moderno devi tenere conto del fattore estetico ma anche della comodità. Ecco un consiglio da seguire sempre e in ogni caso: considera il lavabo bagno e le sue misure, che devono essere proporzionate rispetto al mobile sottostante.
I lavabi Dialogo di Atlas Concorde sono in gres porcellanato. Possono essere coordinati ai frontali del mobile da bagno e al top. Sono disponibili in tutti i colori Atlas Concorde, anche in versione bicolore.
Qui entra in gioco il sempre più diffuso problema di come arredare un bagno piccolo con il mobile e il lavabo giusto.
Fa parte della collezione Unico di Rexa Design il lavabo in Corian® che vedete nella foto. Il suo design è impeccabile e la progettazione è realizzabile su misura.
La collezione Free presenta il lavabo Smart di Cerasa. È una struttura sostenuta da piedini in legno di frassino con puntali in metallo tinto rame o nero. La finitura esterna è in colori opachi o tinte metalliche. Può accogliere un pratico ed elegante vassoio in legno massello.