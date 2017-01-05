Redazione - 05 gennaio 201703 settembre 2025
Vasta e di qualità superiore la gamma di sanitari proposta da Ceramica Catalano, costantemente arricchita di nuove proposte di design. Qualche indicazione per la scelta
Ceramica Catalano è una delle imprese che offrono la miglior qualità produttiva nel settore del sanitario in ceramica Made in Italy. “Think Green” è il motto di Catalano che da tempo punta a obiettivi di sostenibilità e rispetto dell'ambiente in tutti i passaggi del ciclo produttivo. Spigoli perfetti, superfici planari, nessuna impurità, rugosità e chiazzatura dello smalto e grande design: queste le parole chiave della qualità Catalano, che da oltre quarant’anni viene percepita come una sfida costante verso la perfezione. Laboratori di ricerca, test funzionali e meccanici, controllo qualità, sono solo alcuni dei passaggi al quale un prodotto ceramico realizzato da Catalano deve essere sottoposto prima di entrare nel mercato. Ceramica Catalano applica Cataglaze, una rivoluzionaria smaltatura, tecnicamente superiore, che assicura una differenza immediatamente percepibile rispetto alle superfici trattate tradizionalmente. Tale smalto, messo a punto dall’impresa, garantisce risultati eccezionali: la superficie non si deteriora, presenta una lunga durata, quanto la stessa ceramica, non perde lucentezza, mantiene integra nel tempo la propria levigatezza e aumenta la resistenza agli agenti chimici. Inoltre, creando un piano perfettamente liscio e levigato, Cataglaze consente di eliminare pori e micro-avvallamenti, ostacolando l'annidarsi dello sporco sulla superficie, permettendo la massima igiene e una pulizia più facile e rapida. In foto, lavabo sospeso Verso realizzato in ceramica con finitura bianca. Disponibile su richiesta il portasalviette frontale.
I prezzi delle collezioni Ceramica Catalano riflettono l’imponente attività di ricerca e sviluppo alle spalle di ogni prodotto e il costante perseguimento di una qualità superiore. Oltretutto i sanitari Catalano sono spesso di design, come quelli proposti nelle ultime collezioni. Si pensi al nuovo lavabo Impronta di Massimiliano e Doriana Fuksas (nell’immagine), il quale evoca le superfici di sabbia modulate dalle onde del mare, rimandando all’acqua e alle sue forme. Una superficie segnata da emergenze e avvallamenti, in cui l’acqua deve scorrere. Un tratto di natura, un modulo realizzato in ceramica, che racchiude tutto il pensiero Fuksas e Catalano. La matrice organica, ricorrente nelle architetture firmate Fuksas, messa a contrasto con strutture e geometrie più razionali, diventa il filo conduttore della collezione e si ritrova nel lavabo ad incasso 83x48 cm e nei nuovi lavabi 100x50 cm e 75x45 cm, che vanno ad integrare la serie, sempre più adatta allo stile e alle caratteristiche dell’abitare contemporaneo. La collezione propone novità di gamma componendosi quindi di due piatti doccia, di lavabi a sospensione, da incasso e in appoggio, abbinabili a portasciugamani, specchi retroilluminati, mobili dedicati e cassettiere in acciaio lucido e in bianco e nero lucido. Particolare è il sistema di scarico a vista laterale del lavabo 125x50 cm e la predisposizione, prevista per tutti i lavabi, per alloggiare rubinetteria monoforo, triforo e da parete.
Il catalogo di Ceramica Catalano è molto vasto e costantemente arricchito di nuovi prodotti. Ceramica Catalano ha presentato la nuova collezione di sanitari Green (nell’immagine) sviluppata, grazie alle più avanzate tecnologie produttive. La serie è attualmente composta da sette lavabi, di cui tre da installare a sospensione, a semincasso su piano, su mobile e su colonna (nelle dimensioni 100x50 cm, 80x50cm e 60x50 cm) e quattro da appoggio. Oltre alla morbidezza interna dei catini e dei raccordi angolari, Green è caratterizzato dall’uso di bordi estremamente sottili, in grado di conferire la massima capienza ai bacini, sfruttando quasi completamente l’ampiezza complessiva dei lavabi. I lavabi 100, 80 e 60 prevedono l’integrazione con mobili a due cassetti, mentre i lavabi d’appoggio sono collocabili su piani con cassettiere sospese. Sono inoltre previsti contenitori a colonna coordinati, specchi e portasciugamani previsti sia in legno che in metallo. A conferma dell’impegno dell’azienda per la sostenibilità ambientale la nuova collezione nasce in una logica di “life cycle design”, in cui tutte le fasi, dalla pre-produzione al disassemblaggio del prodotto, sono state pianificate nel pieno rispetto dell’ambiente.
L’universo dei sanitari Catalano è in continua evoluzione. Di recente l’azienda ha lanciato il progetto NEWFLUSH™ che è già perfettamente integrato in 3 prodotti: un’invenzione che rivoluziona le prestazioni e la funzionalità dei wc ceramici, un sistema di scarico a vortice che sfrutta al meglio la quantità d’acqua disponibile garantendo la massima efficienza e che, grazie all’eliminazione della brida (il tradizionale anello di bordatura dei wc da cui fuoriescono i getti d’acqua), consente operazioni di pulizia più facili ed efficaci. Il design contemporaneo, ormai, non può prescindere dall’innovazione tecnologica e dall’incremento funzionale e prestazionale. NEWFLUSH™ significa anche NEW GLAZE, uno speciale smalto nanotecnologico che, fondendosi con la ceramica stessa a 1250°, la rende inattaccabile e inalterabile. Una barriera totale a prova d’igiene che crea una superficie liscia e planare, su cui vengono eliminati i micro avvallamenti della ceramica e non aderisce lo sporco. I sedili a chiusura controllata in resina inalterabile, inoltre, garantiscono una discesa dell’acqua moderata e senza rumore. L’innovativo fissaggio a scomparsa per wc e bidet sospesi conferisce al prodotto una maggiore essenzialità formale permettendone una facile installazione. In foto il modello Zero 55.
Ceramica Catalano firma un’innovazione nel mondo della ceramica che ha davvero del rivoluzionario: stiamo parlando di "Cataglaze", uno speciale smalto che rende questo stesso materiale inattaccabile e inalterabile e che oggi è utilizzato per tutti i prodotti messi in commercio dall’azienda, dai lavabi ai wc e ai bidet, dai piatti doccia agli orinatoi. Tale smaltatura crea una differenza immediatamente percepibile rispetto alle superfici tradizionali. I nuovi smalti Cataglaze infatti non si deteriorano, non perdono di lucentezza, conservano integralmente la propria levigatezza, aumentano la resistenza agli agenti chimici aggressivi. La costituzione compatta impedisce inoltre allo sporco di annidarsi e al calcare di aderire, permettendo una pulizia non solo più facile ma anche più efficace ed economica. Cataglaze inoltre rispetta la natura, rientrando nell'ampio programma di sostenibilità e rispetto dell'ambiente che Catalano persegue in tutti i passaggi del suo ciclo produttivo.
Ceramica Catalano produce anche diversi accessori universali per il bagno, pensati per essere abbinati a più prodotti del catalogo e disegnati per integrarsi perfettamente con essi in un insieme armonioso e funzionale. La gamma è composta da specchi, lampade, accessori da parete, da pavimento e d’appoggio. Completano l’offerta una serie di accessori tecnici specifici quali sifoni e pilette. Il catalogo comprende inoltre piatti doccia in ceramica di varie forme e dimensioni, alcuni con la superficie decorata nonché antiscivolo, e pratici lavamani. Una panoramica completa dell’offerta è disponibile sul sito ufficiale dell’azienda, ogni prodotto è presentato con foto e con descrizione tecnica. Tramite il sito è anche possibile trovare, in pochi attimi, il rivenditore Catalano più vicino a voi: basta cliccare sulla voce “Rete vendita” e scorrere l’elenco, diviso per regioni. Facilmente reperibili anche i contatti, per chi desideri parlare direttamente con un consulente dell’azienda, chiedere informazioni e sciogliere dubbi. Ancora, online sono stati pubblicati i cataloghi e le brochure relativi alle proposte degli ultimi anni, che si possono scaricare oppure sfogliare sul momento. Per tenersi informati sulle ultime novità può essere inoltre utile seguire la pagina Facebook dell’azienda, che viene aggiornata molto di frequente con messaggi, link e fotografie.