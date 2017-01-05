Ceramica Catalano prezzi

I prezzi delle collezioni Ceramica Catalano riflettono l’imponente attività di ricerca e sviluppo alle spalle di ogni prodotto e il costante perseguimento di una qualità superiore. Oltretutto i sanitari Catalano sono spesso di design, come quelli proposti nelle ultime collezioni. Si pensi al nuovo lavabo Impronta di Massimiliano e Doriana Fuksas (nell’immagine), il quale evoca le superfici di sabbia modulate dalle onde del mare, rimandando all’acqua e alle sue forme. Una superficie segnata da emergenze e avvallamenti, in cui l’acqua deve scorrere. Un tratto di natura, un modulo realizzato in ceramica, che racchiude tutto il pensiero Fuksas e Catalano. La matrice organica, ricorrente nelle architetture firmate Fuksas, messa a contrasto con strutture e geometrie più razionali, diventa il filo conduttore della collezione e si ritrova nel lavabo ad incasso 83x48 cm e nei nuovi lavabi 100x50 cm e 75x45 cm, che vanno ad integrare la serie, sempre più adatta allo stile e alle caratteristiche dell’abitare contemporaneo. La collezione propone novità di gamma componendosi quindi di due piatti doccia, di lavabi a sospensione, da incasso e in appoggio, abbinabili a portasciugamani, specchi retroilluminati, mobili dedicati e cassettiere in acciaio lucido e in bianco e nero lucido. Particolare è il sistema di scarico a vista laterale del lavabo 125x50 cm e la predisposizione, prevista per tutti i lavabi, per alloggiare rubinetteria monoforo, triforo e da parete.