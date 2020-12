Ecco le migliori soluzioni di lavabo per bagno piccolo

Redazione - 14 giugno 2018

Quali sono le misure di un lavabo per bagno piccolo

Ormai sono numerose le soluzioni che consentono di rendere confortevoli e funzionali anche i bagni di dimensioni contenute. In questa sede vogliamo focalizzarci sui lavabi piccoli, partendo da un luogo comune che va sfatato: non è affatto vero che sono scomodi, anzi, non ostacolano i movimenti e si inseriscono armoniosamente in ogni contesto.



Quali le misure? La scelta è ampia. Considerando che i modelli standard hanno una larghezza pari a 60 cm, sappiate che si può scendere fino a 40 cm e addirittura meno. I lavabi di forma circolare possono addirittura avere un diametro di 35 cm, pensate un po’.



La profondità, invece, di rado supera i 30-40 cm. Come potete già dedurre, è facile trovare risposte concrete alle proprie esigenze. Si tenga però presente che, per una questione di ergonomia, è bene che restino almeno 20 cm liberi in corrispondenza di entrambi i lati del lavabo e almeno 60-70 davanti, per consentire di passare senza difficoltà.

In quali colori e materiali vi suggeriamo di acquistarlo

La produzione di lavabi piccoli per il bagno si traduce nell’impiego di diversi materiali. L’opzione più gettonata per i modelli a semincasso è la ceramica, che del resto non delude mai ed è per questo intramontabile.



Per quanto concerne invece i lavabi da appoggio, sospesi oppure freestanding, ottime scelte sono materiali innovativi quali il corian, il fenix, il mineralmarmo, il solid surface. E i colori? Vale sempre la stessa regola: quelli chiari rendono l’ambiente più luminoso e lo dilatano visivamente, facendolo sembrare più grande.



Il bianco, quindi, non si discute. Ma d’altra parte, perfette alternative sono il grigio, il verde acqua, il rosa tenue, l’azzurro. Bisogna, però, fare un’importante precisazione. Uno dei trend del momento coincide con i lavabi piccoli colorati, ovvero caratterizzati da tonalità più intense e/o accese fra cui il rosso, il blu, il verde pisello.



Ciò non contraddice quanto appena esposto, ma si traduce in un’interessante alternativa: simili proposte, cioè, sono perfette se le pareti e il pavimento del bianco, magari anche gli altri elementi presenti nell’ambiente, sono chiari e neutri. Una nota di vivacità quasi inaspettata, dunque, diventa una mossa originale e vincente.

Scopri i modelli da appoggio

I lavabi piccoli da appoggio possono essere tondi, rettangolari, ovali, quadrati ma anche avere profili irregolari: l’ampia scelta relativa alle forme è il primo dei vantaggi che offrono. Realizzati in diversi materiali, inoltre, hanno sempre un’immagine moderna e accattivante.



Sono molto pratici e comodi, anche perché spesso possono essere posizionati a un’altezza superiore rispetto ai modelli tradizionali; i bordi rialzati, inoltre, riducono al minimo il rischio di veder l’acqua schizzare, cosa piuttosto fastidiosa.



In molti casi le aziende li propongono con il piano di appoggio incluso, che può essere una mensola, un mobile bagno, un vano contenitore sospeso, chiuso o a giorno; si possono però acquistare anche i singoli lavabi, decidendo in totale autonomia quale possa essere il supporto più adeguato.



Se il lavandino dovesse rompersi o danneggiarsi in altri modi, o se vien voglia di cambiarlo solo per una questione estetica? La facilità con cui avviene la sostituzione è un altro plus di non poco conto.

I mini lavabi per bagno a terra freestanding

Chi è più esigente e ama il design contemporaneo viene subito sedotto dai lavabi per bagno a terra freestanding, cioè autoportanti. Sono dei veri e proprio elementi di arredo che possono non solo essere addossati alla parete ma anche posizionati a centro stanza, e in questo caso lo scarico è terra.



Da qualche tempo le aziende del settore propongono anche modelli “mini”, i cui ingombri sono quindi ridotti ai minimi termini e che hanno nella maggior parte dei casi forme circolari, anche se non mancano le eccezioni. Non mancano, ad esempio, lavabi ispirati ai tradizionali modelli a colonna, ma molto più essenziali, né prodotti dalle forme insolite e originali.



Molti scelgono di affiancare a questi piccoli lavandini a libera installazione delle basi oppure dei pensili, ottenendo così composizioni complete e ultra funzionali.

Piccoli lavabi da incasso o semincasso