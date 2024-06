Una guida completa per scegliere le dimensioni dei sanitari per il bagno

Redazione - 27 dicembre 2018

Quali sono le dimensioni dei sanitari per il bagno standard

Il rifacimento del bagno è uno degli interventi più comuni nell'edilizia residenziale, è fondamentale quindi conoscere le dimensioni dei sanitari per il bagno, in modo da poter scegliere le soluzioni che si adattano meglio allo spazio disponibile. Le misure del lavabo partono da una larghezza minima di 60 centimetri, con una profondità che può variare tra i 45 e i 50 centimetri, misure riferite al solo lavabo, senza considerare l'eventuale mobile che lo accoglie.

Il wc presenta una larghezza non inferiore ai 40 centimetri e una profondità tipica di 55 centimetri.

Il bidet ha dimensioni che si avvicinano a quelle del wc, con una larghezza di circa 40 centimetri e una profondità di 55 centimetri.

La vasca da bagno e la doccia hanno misure variabili, in base al modello e forma scelti. Neos rappresenta una svolta innovativa nel design dei sanitari, perfettamente in linea con l'estetica di SDR Ceramiche. Questo modello si distingue per le sue forme semplici e pulite; la sua eleganza e le funzionalità avanzate sono rese possibili dal sistema di scarico Vertigo, una tecnologia senza brida che opera in modo estremamente silenzioso.

Ecco le dimensioni dei sanitari per il bagno sospesi

I modelli sospesi rappresentano una scelta sempre più popolare nel design dei bagni moderni, coniugando eleganza e funzionalità. Si distingono per l'assenza di contatto diretto con il pavimento, risultando sospesi a parete attraverso sistemi di fissaggio nascosti che ne esaltano l'aspetto pulito e minimale. Per quanto riguarda le dimensioni dei sanitari per il bagno appesi l'altezza consigliata per il montaggio varia tra i 38 e i 42 cm dal pavimento, questo range permette di adattarsi meglio alle diverse stature degli utenti, assicurando un utilizzo confortevole sia per sedersi che per alzarsi. Geberit ha ampliato la sua linea di vasi bidet AquaClean, introducendo nuovi modelli progettati per rispondere alle richieste di un consumatore esigente e diversificato. Questi prodotti innovativi combinano le funzioni tradizionali del WC con quelle del bidet, rivoluzionando le abitudini consolidate nel mondo del bagno e promuovendo nuovi stili di vita.

Scegli sanitari per il bagno compatti per ottimizzare lo spazio

In un bagno di piccole dimensioni il lavabo può essere ridotto nelle dimensioni senza compromettere significativamente la sua funzionalità, con dimensioni di circa 55 cm di larghezza e 40 cm di profondità. Le dimensioni dei sanitari per il bagno piccolo, per quanto riguarda il water e il bidet, possono avere una larghezza fino a 40 centimetri e una profondità di 45 centimetri. Le docce che le vasche possono essere completamente godibili anche quando le loro dimensioni sono ridotte, le soluzioni più compatte sono ideali per spazi limitati, permettendo di mantenere comfort e praticità senza necessità di un grande ingombro. i.life S di Ideal Standard è ideale per bagni più piccoli. Le dimensioni contenute di questa gamma di sanitari sono ideali per bagni privati, bagni per ospiti e piccoli appartamenti, dove l'organizzazione dello spazio è fondamentale.

Osserva le distanze minime per legge

Se stai scegliendo le dimensioni dei sanitari per il bagno devi sapere che l'allestimento richiede il rispetto di alcune norme specifiche, per garantire sia la funzionalità che la sicurezza. Rispettando queste distanze, si ottimizza l'ergonomia del bagno e si migliora significativamente l'esperienza d'uso per tutti gli utenti: Tra il vaso e il bidet, così come tra il bidet e la doccia o la vasca, si deve mantenere uno spazio di almeno 20 cm , essenziale per permettere un adeguato movimento e accesso.

È necessario lasciare almeno 15 cm tra il WC e il muro laterale.

tra il WC e il muro laterale. Tra i sanitari e il muro frontale o tra sanitari posti frontalmente, deve esserci una distanza minima di 55 cm. Otis di Ceramica Cielo reinterpreta il classico lavabo a colonna in una chiave contemporanea e sofisticata, la collezione è completata da una coppia di sanitari sospesi, caratterizzati dalla stessa potenza estetica e dalle linee morbide che distinguono il lavabo.

Le misure dei sanitari per il bagno per persone con disabilità