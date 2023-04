Scopri i nuovi prodotti Geberit per il bagno in occasione del Fuorisalone 2023

Redazione - 05 aprile 2023

La partecipazione di Geberit al Fuorisalone di Milano

Anche quest'anno Geberit partecipa al FuoriSalone, circuito di eventi che animeranno Milano durante la settimana del Salone del Mobile. L'azienda, leader europeo nel settore dei prodotti sanitari, sarà protagonista dell'installazione FUTURE FLOW, nel cuore di Brera Design District, incentrata sull'evoluzione del concetto di bagno attraverso soluzioni tecnologiche e innovative. L'architetto Ferruccio Laviani ha ideato un allestimento che illustra le categorie di prodotti Geberit destinati al bagno utilizzando diversi livelli narrativi, ma con un file rouge ispirato alla naturale semplicità dell'acqua. Poliedri realizzati con tubazioni per l’adduzione Geberit FlowFit si spogliano della loro funzione per trasformarsi in elementi suggestivi ed elementari al tempo stesso.



Il futuro della progettazione e dell'interior design presenta molte sfide, tra cui la necessità di ripensare gli spazi abitativi e le loro dinamiche per garantire un comfort sostenibile. Grazie alla massima integrazione tra elementi tecnologici, funzionali ed estetici, i prodotti Geberit consentono una progettazione flessibile dell'ambiente bagno, migliorando la qualità di fruizione da parte degli utenti. Geberit rivela la sua visione di bagno del futuro come un ambiente fluido dove tecnologia, funzionalità e design si integrano sinergicamente, con le iconiche placche di comando Sigma e il sistema di adduzione idrica FlowFit che danno accesso a un nuovo mondo immaginario.



FUTURE FLOW

c/o Cambi Casa d’Aste

via San Marco 22, 20121 Milano

Brera Design District

18 - 23 aprile 2023

FlowFit, nuovo sistema di adduzione idrica Geberit

Tutti i prodotti per l’ambiente bagno progettati da Geberit rappresentano un connubio perfetto fra innovazione tecnologica, contenuto estetico e funzionalità. Una delle novità dell'azienda è il sistema di adduzione idrica Geberit FlowFit, di facile utilizzo e di semplice installazione. L'innovativa tecnologia di pressatura, l’uso di materiali di ultima generazione, il processo produttivo esclusivo e tecnicamente avanzato che ne è alla base, garantiscono un’installazione efficiente e affidabile, nel pieno rispetto della qualità dell'acqua trasportata.

I lavabi Geberit ONE, tecnologia ed estetica a servizio del benessere

La serie di lavabi, mobili e complementi per l'arredo bagno Geberit ONE amplia la gamma disponibile con nuovi modelli. Si tratta di soluzioni per l’area lavabo dal design contemporaneo con profondità di 48 cm, ideali per sfruttare al meglio lo spazio garantendo comfort, igiene e pulizia, grazie all’innovativo scarico orizzontale e all'installazione fuori dalla parete. Ai nuovi lavabi, disponibili in versione standard con bordo alto 9,5cm e slim, si affiancano i lavabi da appoggio con scarico orizzontale o verticale, tutti abbinabili ad una vasta gamma di mobili, piani da appoggio e accessori. I nuovi lavabi si aggiungono alla già ampia gamma di modelli inclusi nella collezione Geberit ONE, che include lavabi e mobili compatti, sanitari, rubinetti e soluzioni doccia.

Placca di comando Geberit Sigma70: performance elevate e design minimalista

Garantisce elevate performance la nuova placca di comando Geberit Sigma70, connotata da un design lineare, priva di cornice, che ricorda il contorno di una vela spiegata dal vento e si contraddistingue per il carattere fluttuante del suo profilo leggermente curvo e convesso. L'effetto è quello duna grande leggerezza visiva, declinata in ben 10 varianti studiate per la progettazione contemporanea: ai modelli in vetro nei colori lava, grigio sabbia, bianco e nero, si aggiungono quelli in acciaio inox con trattamento antimpronta nelle finiture cromo spazzolato, nero cromato, ottone, oro rosso, bianco opaco e nero opaco. Come per tutte le sue placche, Geberit ne garantisce un'installazione semplice ed un uso intuitivo.

Geberit 35, Clealine 20 e CleanLine 50: Le novità per l’area doccia