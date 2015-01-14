Lavabo bagno: quali sono le misure

Redazione - 14 gennaio 201503 novembre 2025
Il lavamani non deve essere troppo grande né troppo piccolo: scopri con noi le misure del lavabo per il bagno per fare la scelta giusta.
Il lavabo bagno della giusta misura rende i gesti più pratici e influisce anche sull'aspetto estetico della stanza. Ci sono modelli da appoggiare sul piano, da incasso o integrati nel top in totale continuità.
Se il suo volume è ingombrante sovraccarica un bagno piccolo e intralcia i passaggi; nel caso contrario si rinuncerebbe senza motivo ad un comfort maggiore.
Le misure del lavandino bagno standard rettangolare, oppure ovale e senza spigoli, si traducono in una larghezza di circa 55-60 cm. La profondità si attesta generalmente sui 38-39 cm.
Almond 54 di Arbi appartiene alla nuova linea di lavabi in acrilico presentati dal marchio. Può essere lasciato bianco o personalizzato con il colore che preferisci; la finitura è opaca. Dimensioni: L 54,5 x P 39,5 x H 14 cm.
I lavamani fissati direttamente alla parete, proprio come i mobili da bagno moderni sospesi trasmettono una sensazione visiva di leggerezza. Il lavabo bagno e relative misure in questo caso non deve considerare solo la sua dimensione ma deve rispettare anche la corretta altezza da terra per essere ergonomico.
Questo parametro misura il valore a partire dal pavimento fino ad arrivare alla parte superiore del bacino. Questa altezza equivale a circa 85-90 cm, ma è modificabile in base alle esigenze particolari dell'utilizzatore. Il lavandino dovrà osservare la giusta distanza dall'eventuale vasca da bagno o dai moderni sanitari bagno filo muro collocati frontalmente, mantenendo uno spazio libero di circa 60-70 cm.
Il lavabo Brooklyn, firmato The.Artceram, offre diverse possibilità di installazione. I modelli da 90×40 cm e da 65×40 cm sono disponibili sospesi, anche con barra portasciugamani e da appoggio.
Per chi ha problemi di spazio e non vuole rinunciare ad un tocco di design c'è il lavabo piccolo. Ha dimensioni estremamente compatte con una larghezza o un diametro, nella versione tonda, che può essere di soli 35-45 cm. La sua profondità in alcuni casi può essere minore di 30 cm.
Ci sono anche modelli quadrati con un design minimal e lati da 35 cm. Tutti questi prodotti assicurano un ottimo risultato estetico e uno spazio adeguato per l'uso quotidiano.
La collezione Les Petites di Ceramica Cielo propone un lavamani in versione quadrata, Les Petites 35. La struttura in metallo può essere utilizzata per appoggiare oggetti o appendere l'asciugamano.
Beauty di Ideagroup è un lavabo da appoggio in Marmo Naturale, senza troppopieno e completo di piletta in uguale finitura. Ha un diametro di 45 cm.
Geberit propone lavabi adatti a piccoli spazi, come il lavamano della serie Xeno². È la soluzione ideale per arredare un bagno per gli ospiti.
Se il tuo bagno è spazioso e vuoi arredarlo con un lavamani importante ed estremamente confortevole punta su modelli particolarmente ampi. Ci sono bacini che partono da 100 cm e arrivano in lunghezza fino ai 240 cm.
Sono ideali per i bagni padronali dove diventano protagonisti. Soddisfano le esigenze di una famiglia numerosa dove più componenti possono usarli contemporaneamente, risparmiando tempo prezioso.
Il lavabo a canale Zone di Boffi ha una presenza scultorea. La linea si declina in tre dimensioni: 1200 mm, 1800 mm e 2400 mm. È possibile realizzarlo nella gamma di marmi e graniti della collezione Boffi.
Quando si progetta la sala da bagno è importante considerare l’insieme, non il singolo pezzo. Il lavandino monoblocco deve trovare il giusto equilibrio tra estetica e funzionalità, con una collocazione accanto alla parete o al centro stanza.
Le dimensioni di questo elemento scenografico e autoportante variano in base al modello. In genere l’altezza è intorno ai 90 cm, la profondità tra i 45 e i 55 cm e la larghezza di circa 45-50 cm. Alcune soluzioni integrano piccoli supporti per sapone e asciugamani, altre sono abbinabili a piccole basi sospese.
Colonna è un lavabo freestanding proposto da Cerasa, abbinato ad una piccola base. Risponde ad ogni esigenza di spazio senza dover rinunciare ad una presenza ricca di personalità.