Lavabo bagno: quali sono le misure

Lavandino bagno piccolo: forme e misure

Per chi ha problemi di spazio e non vuole rinunciare ad un tocco di design c'è il lavabo piccolo. Ha dimensioni estremamente compatte con una larghezza o un diametro, nella versione tonda, che può essere di soli 35-45 cm. La sua profondità in alcuni casi può essere minore di 30 cm.



Ci sono anche modelli quadrati con un design minimal e lati da 35 cm. Tutti questi prodotti assicurano un ottimo risultato estetico e uno spazio adeguato per l'uso quotidiano.



La collezione Les Petites di Ceramica Cielo propone un lavamani in versione quadrata, Les Petites 35. La struttura in metallo può essere utilizzata per appoggiare oggetti o appendere l'asciugamano.



Beauty di Ideagroup è un lavabo da appoggio in Marmo Naturale, senza troppopieno e completo di piletta in uguale finitura. Ha un diametro di 45 cm.



Geberit propone lavabi adatti a piccoli spazi, come il lavamano della serie Xeno². È la soluzione ideale per arredare un bagno per gli ospiti.