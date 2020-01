Perché acquistare i sanitari a filo parete per il bagno

Redazione - 21 novembre 2014

Vantaggi e svantaggi dei sanitari filo parete

Per capire se i sanitari filo parete sono perfetti per il nostro caso, mettiamone nero su bianco vantaggi e svantaggi.

Pro: facili da pulire, perché non si generano intercapedini scomode da igienizzare tra muro e sanitari;

scarico collocabile sia a muro che a pavimento, in quanto vengono prodotti sia sanitari filo muro sospesi che modelli a terra;

non più scarichi a vista, un vantaggio estetico e funzionale non da poco;

design compatto, piacevole e moderno. L’unico loro svantaggio è che non sempre possono essere adottati, come nel caso della mera sostituzione di sanitari tradizionali, in quanto per essere installati necessitano di precise opere di predisposizione idraulica.

In foto presentiamo la nuova collezione di sanitari filo muro sospesi Nur di Alice Ceramica, dalle forme organiche e sinuose.

Quali sono le misure dei sanitari filo muro

I sanitari standard occupano all’interno del bagno una profondità maggiore di 60 cm, data anche dal distacco di circa cm 10 che si ha tra il muro e il vaso. I sanitari filo parete nascono per ovviare a questo “deficit”, risultando meno invasivi e voluminosi.

Venendo a mancare questo vuoto tecnico, capiamo bene che un elemento a filo muro si attesta su una profondità globale di circa 50/55 cm , risolvendo così i moderni problemi di spazio dei bagni più piccoli.

Praticità ed estetica quindi convivono, anche grazie a soluzioni dal design pregiato e dalla tecnologia all’avanguardia, come mostrato in foto dalla linea di sanitari filo parete e senza brida Cabo di Antonio Lupi, dalle forme leggere, eleganti e dal forte impatto scenografico. Disponibile sia nella versione in ceramica lucida che opaca, il vaso ha dimensioni 54 x 36,6 cm.

Quali prezzi hanno i sanitari filo muro

Sul mercato troviamo davvero l’imbarazzo della scelta quando parliamo del prezzo dei sanitari filo muro. Chi ricerca una soluzione davvero economica e senza pretese riguardo all’aspetto può risparmiare parecchi soldi e spendere anche meno di 100,00 euro a elemento.

Mediamente però la grande varietà di offerta in termini di forme e finiture la troviamo su prodotti di fascia media, che offrono buona qualità a prezzi ragionevoli, che possono essere racchiusi in una fascia che va da 100,00 a 250,00 euro a pezzo .

Come invece sappiamo, il design di alto livello merita un budget più corposo, dato che per una coppia di sanitari a filo muro si può anche spendere più di 1.000,00 euro .

In foto di Ceramica Cielo proponiamo la linea di sanitari filo parete Smile, ideati sia nella variante con installazione a terra che a parete.

La nostra gallery di sanitari a filo muro salvaspazio