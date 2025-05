Sanitari moderni, i nostri consigli per una scelta consapevole

Materiali, colori e finiture

Per i sanitari moderni la scelta vincente è sempre la ceramica. Le innovazioni tecnologiche hanno ulteriormente migliorato le prestazioni di questo materiale: è considerato un'eccellenza per la sua durata e resistenza a sostanze acide e graffi. È facile da pulire e non ingiallisce con l'uso, mantenendo un aspetto impeccabile anche dopo anni di utilizzo.

Potrai scegliere il bianco oppure sanitari colorati, abbinandoli all'arredamento circostante.

La finitura lucida evoca il fascino del passato e regala luce all'ambiente. Le tendenze più recenti includono anche sanitari opachi, che aggiungono una ventata di modernità all'interno del nostrro spazio. Per preservare l'integrità dell'effetto matt è meglio optare per detergenti delicati e non abrasivi.



I sanitari Teo di Disenia hanno forme sinuose e sono disponibili con modelli a terra o sospesi. Sono realizzati in ceramica bianca opaca.