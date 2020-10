Le caratteristiche dei sanitari di design

Glass di GSG Ceramic Design, ceramica e vetro

GLASS, Bidet sospeso in ceramica e vetro By GSG Ceramic Design

I bidet e wc sospesi in vetro e ceramica della collezione Glass , nascono dalla mente del designer Massimiliano Abati . I sanitari di design, Glass di Gsg Ceramic si rivelano due soluzioni di arredobagno estremamente moderni e dal design contemporaneo ed essenziale , caratterizzati da una struttura cubica in ceramica e una parte di tamponamento laterale e sottostante in vetro azzurrato , totalmente trasparente. I due si differenziano nella forma e nella distribuzione materica, tali per cui il wc risulterà totalmente in materiale ceramico bianco lucido e dalle linee rette e cubiche, essenziali, con copri water interamente in vetro azzurrato trasparente in entrambe le parti che lo compongono. Il bidet invece vede la presenza una estrema pulizia delle linee che si caratterizzano per i due profili rettangolari dal design minimale , laterali che si uniscono nella parte fissata al muro in materiale ceramico e la presenza di una vasca in vetro dai toni azzurrati , totalmente trasparente, ad incastro tra le due parti di supporto. Il vetro viene qui relegato a involucro per l’acqua, mentre gli elementi ceramici lo avvolgono e lo contengono. Innovazione nelle linee, leggerezza, modularità, pulizia delle forme sono prerogative di questo concept, caratterizzato da vuoti e sovrapposizioni di trasparenze quasi architettoniche. Il bidet è caratterizzato da un unico foro di scolo delle acque ma può essere realizzato, senza foro , su richiesta per una linea e un design estremamente puliti ed essenziali. Inoltre, particolare effetto materico è dato dal contrasto tra la forza e imponenza della ceramica in contrapposizione con gli evanescenti riflessi del cristallo , leggero ed etereo.

CUPOLA21 By Antonio Lupi Design, design ed eleganza

Wc in ceramica a pavimento CUPOLA21 By Antonio Lupi Design

La proposta di Antonio Lupi , Cupola , è una soluzione per arredare la sala da bagno con stile e personalità, eleganza e raffinatezza . La linea vede una serie completa di sanitari e di lavabi utili a personalizzare il bagno con stile e design senza tempo. La linea vede uno stile innovativo e al tempo stesso contemporaneo, caratterizzato da una particolarissima finitura del bordo del bacino che si prolunga verso l’esterno per creare un armonioso raccordo con le superfici verticali , rette e pulite, essenziali nella loro armonia e gradevolmente arrotondate. Il design della linea Cupola si adatta alla perfezione sia ad uno stile estremamente minimale e sobrio, come ad una linea elegante e più classica che renda gli spazi tradizionali, accoglienti, vivibili ma sempre glamour e chic. Cupola comprende una linea di sanitari e lavabi progettati da Carlo Colombo, lavabi dal design particolare ed essenziale, sopra piano e freestanding che si abbinano alla perfezione con gli elementi coordinati della stessa serie. I sanitari di design sono disponibili in versione da parete sospesa e da appoggio a terra, si caratterizzano per le linee compatte e le dimensioni fortemente contenute, soprattutto in lunghezza e proprio per questo motivo sono ideali per spazi di dimensioni ridotte . Il sedile del wc è realizzato in resina termoindurente e antibatterico 90%, avvolgente, estraibile, con la particolare caratteristica tecnica della cerniera Soft Close. Il corpo dei sanitari invece è in ceramica, lucida, bianca.

OZ Bidet di GSG Ceramic Design, minimalismo essenziale

OZ Bidet By GSG Ceramic Design per bagno minimalista

Vaso e bidet in ceramica da appoggio a terra di GSG Ceramic Design , della collezione OZ, presentano linee essenziali, monolitiche e rigide, dal profilo cubico. Elementi, i sanitari di design della collezione OZ che bene si adattano a spazi di grandi dimensioni, aperti e luminosi: sono elementi che necessitano di una eleganza estrema nel contesto, di una creazione di particolare effetto di vuoto intorno per evitare il senso di troppo pieno. Il bidet di OZ è un elemento monoforo che all’occorrenza può essere su richiesto con tre fori. Una sorta di decostruito architettonico , un segno, una linea, concetti racchiusi in un oggetto , in un complemento del tutto elegante ed equilibrato. Elemento unico in soluzione monoblocco per il bidet, con l’unica particolarità del rubinetto, di forma anch’essa monolitica, pulita, essenziale. Il wc invece, si compone delle due classiche parti, corpo e copri asse , entrambi caratterizzati dalle stesse linee pulite ed essenziali quali a voler sottolineare la pulizia formale che li caratterizza. Design, eleganza e stile , racchiusi in due complementi per il bagno, ai quali potranno poi essere associati il lavabo e eventuali mobili a completamento dell’ambiente.

TOUCH, Wc monoblocco diBy GSG Ceramic Design, sinuosità estrema

I sanitari di design monoblocco della collezione Touch di GSG Ceramic Design si caratterizzano per la particolarissima linea morbida e sinuosa, senza tempo . Il designer Massimiliano Abati ha pensato i due elementi da appoggio a terra quasi come fossero due delicate bolle che si adagiassero al suolo. Il Wc Touch monoblocco si presenta come una sorta di uovo con cupola di chiusura esterna in tuttotondo, dalle linee tondeggianti e delicate. L’elemento di chiusura e il sedile del vaso sono realizzati nel medesimo materiale della base di supporto, con una forma che ne permette la continuità in tangenza e una gradevole estetica . La vaschetta dell’acqua è inglobata nella parte retrostante il vaso, un elemento monolitico sviluppato in altezza che da terra si innalza per circa un metro adeso alla parete e dalle forme morbide e lineari . Il bidet presenta la stessa forma della base del water ma con un elemento a parete che si innalza per la metà della misura della vaschetta del wc: a supplire il vuoto creatosi dalla misura ridotta, due piani di appoggio utili a riporre saponi e asciugamani. Le linee fluide e curvilinee dei due elementi permettono l’inserimento di essenziali rubinetterie tubolari dal design contemporaneo e minimale, a cascata. La linea e il design dei sanitari Touch di GSG permettono l’inserimento degli stessi in ambienti moderni e contemporanei, dallo stile essenziale e lineare ma allo stesso modo anche in spazi più classici e senza tempo, dall’atmosfera tradizionale.

REVOLUTION®, SDR CERAMICHE, solid surface

La linea di sanitari di design di SDR Ceramiche presenta la Collezione Revolution® davvero innovativa.

Bidet, wc, vasche e e lavabo con piano sospesi sono realizzati in Solid Surface, materiale Livin-Stone®, figli del designer Luca Papini.

È una collezione nuovissima che presenta ogni singolo elemento utile per arredare la sala da bagno, dai sanitari, alle vasche, ai lavabi fino ai piani d’appoggio attrezzati.

La linea REVOLUTION® (Patent Pending), è coperta da Brevetto: ogni singolo elemento è realizzato nell’innovativo materiale Livin-Stone®, altamente antibatterico, studiato al fine di soddisfare gli standard più alti di impatto ambientale, qualità tecnologica e igienicità mai raggiunti prima d’ora.

Il materiale è atossico, inerte, ignifugo, ipoallergenico, garantisce altre prestazioni estetico funzionali ed è facilmente riciclabile e ripristinabile. Rientra nei materiali definiti “eco-compatibili”, con una superficie liscia e priva di ogni porosità, garantendo un estremo senso di purezza.

È facile da pulire, non perde colore e non ingiallisce nel tempo.

Il design degli elementi è a spigolo vivo, eliminando tutte le sinuosità e le rotondità presenti nelle versioni di sanitari che li hanno preceduti, classici, in ceramica, esaltandone così il design unico e perfetto.

Le superfici dei sanitari Revolution® sono totalmente prive di imperfezioni, prive di irregolarità, con una estrema pulizia delle forme e spessori definiti e marcati, completati da linee morbide che ne definiscono una estrema essenzialità, contemporaneità e minimalismo senza tempo.

Il materiale ha superato ogni sorta di test tecnici inerenti alla resistenza meccanica, necessari al fine di garantire la medesima affidabilità dei prodotti tradizionali in ceramica smaltata.

La linea è disponibile in diverse cromie e il materiale è colorato in tutta pasta, nelle seguenti colorazioni:

Cotone;

Camelia;

Avio;

Aloe.

I sanitari, water e bidet presentano spigoli vivi e non più rotondi: il bidet è completamente realizzato in solid surface Livin-Stone® mentre il wc è costituito da una scocca in Livin-Stone®e una parte interna, ad incastro, in ceramica.