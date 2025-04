Scegli sanitari colorati per un bagno unico ed originale

Sanitari colorati opachi oppure lucidi

I sanitari per il bagno colorati con finitura lucida offrono un effetto brillante. Riflettono la luce creando un senso di spaziosità. Questa scelta dona una sensazione di pulizia ed è ideale per bagni piccoli o poco illuminati.

I sanitari sospesi in tinte opache hanno un aspetto raffinato. Le superfici matt sono perfette per ambienti moderni e minimalisti e valorizzano anche i colori più intensi come il marrone scuro, l'antracite oppure il nero, regalando un tocco di eleganza.



Quarc di Sanycces è una linea di sanitari a parete senza brida, disponibili in Nero opaco e nel classico bianco sia opaco che lucido.