Scopri i produttori dei sanitari sospesi

Redazione - 06 febbraio 2017

4 consigli per scegliere i migliori sanitari sospesi

I sanitari sospesi sono sempre più apprezzati e diffusi perché offrono vantaggi importanti: rappresentano una soluzione salvaspazio, si puliscono più facilmente di quelli classici, non costringono a rompere il pavimento in caso di rottura delle tubature.



Sono caratterizzati da un’estetica moderna ed essenziale, fanno sembrare l’ambiente più grande e arioso e permettono di ottenere un’elegante continuità visiva. Come sceglierli? Consigliamo di decidere innanzi tutto se per il vostro bagno siano meglio quelli squadrati o quelli dalle forme arrotondate: molto dipende dallo stile degli arredi già presenti, accertatevi che l’insieme risulti armonioso.



Valutate poi l’ipotesi di acquistare un vaso sospeso senza brida: l’assenza di questo elemento permette all’acqua di acquisire una maggiore forza e fluire in modo simmetrico, di conseguenza il lavaggio è più completo e non ci sono spruzzi.



Suggeriamo inoltre di accertarsi, al momento dell’acquisto, che ci sia in dotazione il kit di montaggio e di controllare che le dimensioni del wc e del bidet facciano al caso vostro. In foto il vaso e il bidet sospesi Smile di Ceramica Cielo.

Sanitari sospesi Pozzi Ginori

Pozzi Ginori, azienda italiana leader nella ceramica da bagno, propone diverse collezioni di sanitari sospesi: Citterio, Tower, Easy.02, Easy.02 Rimfree, 500, Metrica, Metrica Rimfree, Fantasia 2 Rimfree, Colibrì 2, Raggio, Rimfree Raggio, Acanto.



Sono tutti prodotti realizzati con ceramica di elevata qualità e, per quanto riguarda la forma, si sceglie fra modelli rettangolari (dai bordi arrotondati o squadrati), circolari e ovali. La profondità varia da 335 a 570 mm. C’è solo un colore disponibile, cioè il bianco.



Alcuni vasi, come quello della linea Easy.02 Rimfree, sono dotati di sedile con chiusura ammortizzata; alcuni sono privi di brida, quindi perfettamente in linea con il trend del momento. E ancora, alcuni dei water sospesi di Pozzi Ginori sono caratterizzati da una semicolonna, ma la maggior parte non ce l’hanno.



Tutti i sedili sono in termoindurente, quasi tutti i vasi funzionano con 6 litri ma non mancano proposte che funzionano con 4 o 4,5 litri.

Sanitari sospesi Ideal Standard

Ideal Standard è un marchio belga fondato nel 1900 e molto conosciuto anche in Italia. Del catalogo fanno parte varie collezioni di sanitari sospesi fissati a parete; in molti casi il vaso è dotato della tecnologia Aquablade, la quale crea una lama di acqua che pulisce una superficie più ampia del 90 per cento rispetto a un vaso con brida.



I fissaggi di questi sanitari sono nascosti, quindi l’impatto visivo è nel segno della massima pulizia formale. Si fa presente che diversi wc presentano un sedile slim a gancio rapido e/o a chiusura rallentata. Per quanto concerne le finiture, si sceglie fra Bianco, Bianco Matt e Bianco Seta.



Le forme sono perlopiù arrotondate; i modelli rettangolari presentano comunque linee smussate. Tali caratteristiche rendono i vasi e i bidet sospesi di Ideal Standard adatti a qualsiasi contesto stilistico, moderno oppure più classico. La loro versatilità è un pregio innegabile.

