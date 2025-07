Lavandino freestanding: quello che vorresti sapere

Lavandino bagno freestanding: materiali, forme e colori

Nel mondo dei lavandini freestanding la ceramica è protagonista. Oggi viene affiancata da materiali come il Solid Surface, il Corian e le resine di ultima generazione che offrono superfici calde e vellutate. Non mancano proposte in acciaio e vetro temperato.

Oltre al classico bianco il panorama cromatico si è ampliato con proposte in tonalità neutre e colori pieni, più o meno intensi. La loro forma solitamente è cilindrica, a volte più complessa e accattivante. In ogni caso le linee sono pensate per attirare gli sguardi e diventare protagoniste.



Vigno, di Hafro del Gruppo Geromin, è un lavabo freestanding di design realizzato in ceramica. È composto da una colonna statuaria che si trasforma in un lavabo circolare nella parte superiore.



I lavabi freestanding Tristano, con catino color Zaffiro e Isotta in color Bronzo di Artelinea sono realizzati in vetro con base in metallo.



Solo.Steel di Newform è realizzato in acciaio. La sua forma è semplice ma sinuosa e regala un ambiente bello e originale.