Geberit Aquaclean un nuovo benessere

I modelli e le funzioni

Del sistema AquaClean Geberit offre diversi modelli, per soddisfare le esigenze personali della propria clientela. Le soluzioni spaziano dai semplici raccordi fino alle caratteristiche multifunzionali. Ai sedili bidet, poi, è possibile abbinare gli elementi in ceramica proposti da Geberit.



Geberit AquaClean Sela è il WC provvisto di funzione bidet disegnato da Matteo Thun. Linee essenziali e pulite e tecnologia intelligente ne fanno la soluzione ideale per differenti contesti abitativi. I cavi dell’alimentazione elettrica e i collegamenti all’acqua corrente sono integrati e nascosti nell’elemento in ceramica; il getto è delicato e leggero e garantisce la massima igiene e il minimo consumo. L’intensità del getto può essere regolata secondo 5 livelli, mentre il movimento oscillante rende gradevole l’esperienza d’igiene intima. Un’apposita funzione di identificazione utente fa sì che l’acqua inizi a scaldarsi automaticamente avvicinandosi al WC. L’elemento in ceramica offre eccezionali prestazioni di risciacquo e la sua superficie è facile da pulire, così come il sedile e il coperchio, facilmente rimovibili. Due le versioni proposte, per rispondere ad esigenze diverse: quella sospesa e quella a pavimento.



Geberit AquaClean 8000 offre, per l’igiene intima, un getto d’acqua pieno, ma delicato, a temperatura corporea. L’intensità è regolabile, mentre la funzione oscillante assicura una pulizia particolarmente efficace. Il modello Geberit AquaClean 8000plus aggiunge alla funzione del getto oscillante, quella massaggiante e il getto per l’igiene femminile, garantendo il massimo comfort ad una grande praticità; quando il getto si interrompe, l’aria tiepida asciuga delicatamente. Un apposito telecomando consente di personalizzare il proprio programma benessere, memorizzarlo e richiamarlo quando lo si desideri.



Geberit AquaClean 4000, che può essere abbinato su richiesta all’elemento in ceramica, è provvisto di tutte le funzioni base del WC con funzione bidet integrata. L’intensità del getto d’acqua delicato e leggero a temperatura corporea è regolabile. Il pannello di controllo è semplice e intuitivo. Il coperchio applicato al sedile si chiude automaticamente e silenziosamente.



Geberit AquaClean 5000 aggiunge alle caratteristiche del modello precedente il getto oscillante per una pulizia particolarmente accurata. Quando ci si siede sul WC, si attiva l’aspirazione automatica dei cattivi odori, in modo che l’aria dell’ambiente sia sempre fresca. Con Geberit AquaClean 5000plus, oltre al getto oscillante, avrete a disposizione anche quello massaggiante intermittente ad effetto tonificante e il getto per l’igiene intima femminile. Tra le svariate funzioni di questo modello anche l’asciugatore ad aria tiepida e il telecomando programmabile singolarmente.



Tante le opzioni offerte da Geberit per un comfort personalizzato all’insegna dell’acqua che, se utilizzata pura, consente di provvedere all’igiene personale in modo efficace ma delicato, regalandoci una sensazione di piacevole freschezza.