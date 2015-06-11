Geberit Aquaclean un nuovo benessere

Redazione - 11 giugno 201503 settembre 2025
Riscoprire il piacere dell'acqua pura per l'igiene quotidiana grazie al sistema AquaClean di Geberit. Una soluzione che integra la funzione bidet nel WC.
Redazione - 11 giugno 201503 settembre 2025
Design, tecnologia, funzionalità: sono queste le tre caratteristiche che fanno dell’ambiente bagno un’oasi di benessere. Elemento di primaria importanza e protagonista delle azioni che quotidianamente svolgiamo in bagno è l’acqua: pulisce, rinfresca e offre una piacevole sensazione di benessere. Geberit, con il suo consolidato know-how nella tecnologia idrosanitaria, ha messo a punto un prodotto innovativo, per una nuova esperienza di igiene quotidiana, che riparte dall’acqua.
Si tratta di AquaClean, un sofisticato getto d’acqua tiepida per l’igiene intima, abbinato al WC e personalizzabile nelle funzioni, che regala una sensazione di assoluta freschezza e pulizia per tutto il giorno.
Diversi i plus del prodotto, che con le sue linee minimali non altera l’estetica del sanitario, perfetto per essere inserito in qualsiasi stanza da bagno. La funzione di bidet, abbinata al WC, si attiva in maniera semplice, premendo un pulsante, per offrire un’igiene delicata e un comfort personalizzato. I modelli Geberit AquaClean sono estremamente flessibili e trasformano un normale WC aggiungendovi un’utile funzione, senza una spesa eccessiva. E’ possibile abbinarli ai moduli Geberit Monolith senza dovere intervenire modificando gli impianti.
Il piacere dell’acqua anche dopo l’uso del WC: con Geberit AquaClean è sufficiente premere un pulsante perché l’erogatore fuoriesca e vi garantisca igiene e freschezza con un getto d’acqua tiepida. E’ possibile regolare l’intensità del getto d’acqua adeguandola alle proprie esigenze. Inoltre ogni modello Aquaclean dispone di alcune funzioni aggiuntive: il getto oscillante, per una pulizia particolarmente accurata; la funzione massaggiante con azione tonificante e il getto delicato e naturale per l’igiene femminile. Il sistema di aspirazione dei cattivi odori e un comodo asciugatore ad aria tiepida completano l’esperienza di benessere offerta da Geberit AquaClean. Prima e dopo l’utilizzo, infine, la testina dell’erogatore viene automaticamente risciacquata con acqua pulita. I sedili bidet per WC Geberit AquaClean non richiedono la completa sostituzione del sanitario. Possono infatti essere installati con estrema rapidità su qualsiasi modello di WC in ceramica standard, di cui viene sostituito solamente il sedile, mentre l’elemento in ceramica resta invariato.
Del sistema AquaClean Geberit offre diversi modelli, per soddisfare le esigenze personali della propria clientela. Le soluzioni spaziano dai semplici raccordi fino alle caratteristiche multifunzionali. Ai sedili bidet, poi, è possibile abbinare gli elementi in ceramica proposti da Geberit.
Geberit AquaClean Sela è il WC provvisto di funzione bidet disegnato da Matteo Thun. Linee essenziali e pulite e tecnologia intelligente ne fanno la soluzione ideale per differenti contesti abitativi. I cavi dell’alimentazione elettrica e i collegamenti all’acqua corrente sono integrati e nascosti nell’elemento in ceramica; il getto è delicato e leggero e garantisce la massima igiene e il minimo consumo. L’intensità del getto può essere regolata secondo 5 livelli, mentre il movimento oscillante rende gradevole l’esperienza d’igiene intima. Un’apposita funzione di identificazione utente fa sì che l’acqua inizi a scaldarsi automaticamente avvicinandosi al WC. L’elemento in ceramica offre eccezionali prestazioni di risciacquo e la sua superficie è facile da pulire, così come il sedile e il coperchio, facilmente rimovibili. Due le versioni proposte, per rispondere ad esigenze diverse: quella sospesa e quella a pavimento.
Geberit AquaClean 8000 offre, per l’igiene intima, un getto d’acqua pieno, ma delicato, a temperatura corporea. L’intensità è regolabile, mentre la funzione oscillante assicura una pulizia particolarmente efficace. Il modello Geberit AquaClean 8000plus aggiunge alla funzione del getto oscillante, quella massaggiante e il getto per l’igiene femminile, garantendo il massimo comfort ad una grande praticità; quando il getto si interrompe, l’aria tiepida asciuga delicatamente. Un apposito telecomando consente di personalizzare il proprio programma benessere, memorizzarlo e richiamarlo quando lo si desideri.
Geberit AquaClean 4000, che può essere abbinato su richiesta all’elemento in ceramica, è provvisto di tutte le funzioni base del WC con funzione bidet integrata. L’intensità del getto d’acqua delicato e leggero a temperatura corporea è regolabile. Il pannello di controllo è semplice e intuitivo. Il coperchio applicato al sedile si chiude automaticamente e silenziosamente.
Geberit AquaClean 5000 aggiunge alle caratteristiche del modello precedente il getto oscillante per una pulizia particolarmente accurata. Quando ci si siede sul WC, si attiva l’aspirazione automatica dei cattivi odori, in modo che l’aria dell’ambiente sia sempre fresca. Con Geberit AquaClean 5000plus, oltre al getto oscillante, avrete a disposizione anche quello massaggiante intermittente ad effetto tonificante e il getto per l’igiene intima femminile. Tra le svariate funzioni di questo modello anche l’asciugatore ad aria tiepida e il telecomando programmabile singolarmente.
Tante le opzioni offerte da Geberit per un comfort personalizzato all’insegna dell’acqua che, se utilizzata pura, consente di provvedere all’igiene personale in modo efficace ma delicato, regalandoci una sensazione di piacevole freschezza.