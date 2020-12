La nostra guida alla scelta delle corrette misure per il lavabo in bagno

Redazione - 01 giugno 2016

A quale altezza collocare il lavabo in bagno

Chi sceglie per il proprio bagno un lavabo a colonna, non deve interrogarsi su quale sia la giusta altezza perché i produttori devono rispettare la misura standard, equivalente a 80 cm, con variazioni in più o in meno che però non superano i 5 cm. Per chi invece predilige lavabi sospesi, da appoggio oppure integrati in un mobile, la questione è aperta.

Tanto per cominciare, a prescindere dal lavabo acquistato (o da acquistare) non bisogna mai scendere sotto i 70 cm, altrimenti i disagi – mal di schiena in primis – sono assicurati. Fissato questo limite, occorre considerare la statura dell’utente o degli utenti e la sola altezza della vasca, che in media varia dai 5 ai 25 cm.



Si tenga inoltre presente che, qualora il lavabo sia completato da rubinetteria a incasso nel muro, generalmente la distanza fra i suddetti elementi è compresa fra i 20 e i 50 cm. Conclusione? Il suggerimento è quello di attenersi agli standard stabiliti per i lavabi a terra, quindi per un’altezza complessiva che oscilli fra gli 80 e gli 85 cm.

Larghezza e profondità ottimali

Chiarita la questione relativa all’altezza, passiamo alla larghezza e alla profondità del lavabo bagno. La scelta deve dipendere in primis dalla superficie disponibile. Di conseguenza, bisogna partire da una misurazione precisa di quest’ultima.



Si prenda nota anche dei seguenti dati: per ottenere il giusto grado di comfort e funzionalità, di fronte al lavabo dev’esserci uno spazio di almeno 60 cm e ai due lati è bene che restino liberi almeno 20 cm. Una volta prese le misure dell’area in questione e sottratte le suddette porzioni, diventa più facile andare alla ricerca della soluzione ideale.



A prescindere dalla forma e dalla tipologia, suggeriamo di considerare una larghezza minima di 55-60 cm e una profondità di 42/50 cm. Il secondo parametro è più o meno sempre quello, mentre la larghezza può andare anche molto oltre e raggiungere addirittura 80-90 cm. Sono lavabi adatti ai bagni molto ampi, com’è facile comprendere.



Di contro, in commercio si trovano anche modelli ultra compatti, per esempio larghi 50 cm e profondi non più di 42 cm; sono ottime proposte salvaspazio, ma è inevitabile che il grado di comodità e praticità diminuisca.

Se il bagno è piccolo quali dimensioni scegliere per il lavabo

Le case di recente costruzione hanno spesso dimensioni contenute e a farne le spese, diciamo così, è in primis il bagno. Oppure nell’abitazione c’è quello di servizio, che per ovvi motivi è piuttosto piccolo. In entrambi i casi occorre individuare soluzioni che permettano di ottimizzare lo spazio senza fare troppi sacrifici in termini di comfort.



Le aziende operanti del settore, da questo punto di vista, appaiono sempre più propositive, nel senso che nei vari cataloghi figura un crescente numero di sanitari compatti. Per quanto riguarda i lavabi, le opzioni sono numerose. Si va dai modelli larghi al massimo 50 cm e profondi 41-42 cm a quelli davvero “mini”, per esempio da 39x39 cm o da 42x41 cm, passando per quelli circolari con diametro di 35-40 cm o poco più.



Vogliamo specificare che, per quanto concerne la profondità, il mercato offre anche modelli da 35 cm. Questi lavabi salvaspazio sono quasi sempre sospesi oppure da appoggio; chi desidera invece un mobile, sia pur dalle misure ridotte, che abbia il lavabo integrato, sappia che anche in tal caso non mancano proposte molto interessanti.

Misure del doppio lavabo e lavabi su misura per esigenze particolari