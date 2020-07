Sanitari piccoli per bagni small size

Redazione - 07 ottobre 2015

Caratteristiche e vantaggi dei sanitari piccoli

Sono perfetti per il bagno degli ospiti e, più in generale, per i bagni di dimensioni molto ridotte: ci riferiamo ai sanitari piccoli. Sempre più gettonati, anche in considerazione del fatto che gli appartamenti di recente costruzione hanno superfici decisamente meno estese rispetto a quelli più datati.



Non si pensi che una scelta del genere comporti rinunce in termini di comfort, anzi: che si tratti del bidet, del water o del lavabo, i sanitari compatti offrono sempre un buon livello di funzionalità e praticità e permettono una notevole libertà relativamente al posizionamento. Anche dal punto di vista estetico risultano soddisfacenti e contribuiscono a creare un ambiente bello e accogliente.



La profondità del wc e del bidet è in molti casi inferiore ai 60 cm, la larghezza si attesta sui 35-40 cm; i modelli sospesi si caratterizzano per un ingombro davvero ridotto ai minimi termini. I lavabi piccoli sono da appoggio, da incasso o anch’essi sospesi, quadrati o rotondi oppure rettangolari; i lati più lunghi generalmente non vanno oltre i 45-50 cm e il diametro non supera i 40-45 cm.

Connect Space di Ideal Standard

Nel catalogo del brand Ideal Standard troviamo diversi sanitari progettati per i piccoli spazi. Qua vogliamo mostrarvi alcuni elementi della gamma Connnect Space, firmata dal designer britannico Robin Levien: il wc e il bidet sono filo parete, rotondi, sospesi e misurano 36,5 cm (larghezza) x 48,5 cm (profondità). Stiamo parlando, quindi, di 6 cm in meno rispetto agli standard.



Per il bidet, utile saperlo, si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. I lavabi sono di diverse misure, quello che vedete nell’immagine è da 700 mm (non mancano modelli da 550 mm) ed è stato montato su un mobile sottolavabo con finitura Olmo. Il miscelatore è Connect Blu.



La collezione comprende anche colonne, semicolonne e lavamani.

Architectura di Villeroy&Boch

Abbiamo poi i sanitari sospesi della collezione Architectura di Villeroy&Boch: il wc è senza brida e misura 350x480 mm, il bidet misura invece 370 x 530 mm. Entrambi sono disponibili sia nella versione rotonda e quadrata e anche in quella a pavimento. L’altezza si può regolare in base alle esigenze individuali.



La tecnologia WC senza brida DirectFlush di Villeroy & Boch presenta i seguenti vantaggi: La pulizia più rapida e semplice. I residui non si depositano nel wc e quindi si riducono gli odori poco gradevoli.

Il getto d’acqua di precisione impedisce agli schizzi di raggiungere il bordo del vaso.

Notevole è il risparmio idrico: per il risciacquo vengono utilizzati solo 3 o 45, litri di acqua.

Il design del vaso, inoltre, è ottimizzato per il risciacquo completo di tutte le parti interne. Aggiungiamo che l’innovativa finitura CeramicPlus fa sì che la gocce sulla superficie si raggruppino e poi scorrano via portando con sé sporco e calcare.

Il sistema Cross di Scarabeo

Ci piace molto il sistema lavabo Cross, lanciato dall’azienda laziale Scarabeo Ceramiche nel 2020 e che si distingue per l’elevato grado di originalità e ricercatezza. La base è in legno, con elementi che si incrociano raccordati da inserti in ceramica; il top tondo è invece in ceramica e su di esso è possibile posizionare ben 14 differenti tipologie di lavabo prodotte dallo stesso brand: nella foto vedete quello rotondo con diametro pari a 33 cm.



Il legno è proposto nelle tonalità chiaro e scuro, mentre per quanto riguarda la ceramica del piano d’appoggio si sceglie fra 9 finiture, le stesse che caratterizzano anche i lavabi e i sanitari nel nome di un abbinamento perfetto. Ma si possono anche scegliere contrasti cromatici ad hoc.



In tutti i casi, elevato è il livello di personalizzazione. Anche grazie alla ricca e variegata gamma di accessori, che fra l’altro comprende specchi, mensole e portasalviette.

I sanitari Smile di Ceramica Cielo

Chi preferisce vaso e bidet da appoggio ma dispone di poco spazio, troverà senza dubbio molto interessante la collezione Smile proposta dal brand Ceramica Cielo, come si intuisce dal nome contraddistinta da un look “giovane”. Il wc mini è a filo parete con scarico a pavimento oppure a parete, le sue misure sono: cm 34x48x42h.



Il bidet presenta le stesse dimensioni ed è anch’esso a parete. Entrambi hanno forma ovale. Per quanto concerne il lavabo da abbinare, sono disponibili numerosi modelli sia da appoggio che sospesi e tante risultano le opzioni relative alle misure: il più piccolo è quello quadrato da 48x48 cm.



In tutti i casi si sceglie fra diverse finiture: dal classico bianco ai colori de “Le Terre del cielo”, dalle laccature alle essenza del legno, passando per i metalli, il marmo, il cuoio.

Linea Bowl+ di Ceramica Globo

Stanchi del “solito” bianco, siete alla ricerca di sanitari colorati in ceramica? Allora vi consigliamo di prendere in considerazione la linea Bowl+ di Ceramica Globo, che permette di fare una selezione fra ben 14 tonalità differenti.



Si tratta inoltre di elementi salvaspazio: il vaso (con o senza brida, scarico 4 / 2,6 Lt.) e il bidet sospesi hanno una larghezza pari a 38 cm e sono profondi 55 cm; è stata realizzata anche la versione con profondità pari a 50 cm. L’impatto estetico, come potete voi stessi osservare, è degno di nota.



Per completezza, riferiamo che questa collezione di Ceramica Globo comprende anche vasi e bidet mini a pavimento e 3 lavabi da appoggio, questi ultimi caratterizzati dalle seguenti dimensioni: 60 x 46 cm, 60 x 37 cm e 48 x 48 cm (il terzo ha forma rotonda).

I sanitari Fusion 48 by Hatria

Misurano 350x480 mm (larghezzaxprofondità) il vaso e il bidet compatti e sospesi della collezione Fusion 48 di Hatria, azienda del Gruppo Marazzi. Non presentano fori laterali, l’installazione avviene per mezzo di una staffa universale nascosta. Il bidet è monoforo.



Il nome deriva proprio dal fatto che la profondità di questi sanitari è pari a soli 48 cm; anche la pianta squadrata aiuta a sfruttare al meglio lo spazio disponibile. Caratterizzati da forme pulite ed essenziali, il bidet e il wc sono stati anche progettati per essere abbinati a diversi lavabi della stessa azienda, nel segno di un interessante coordinamento trasversale.



I sanitari della linea Fusion 48 sono disponibili anche nella versione a pavimento. Degno di nota il trattamento Alchemy per lo smalto, che dona alle superfici proprietà antibatteriche, anticalcare, idrofughe e ne prolunga la conservazione in uno stato ottimale.

