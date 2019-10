10 idee per aumentare lo spazio nel soggiorno piccolo

Redazione - 07 giugno 2018

Come far sembrare il soggiorno più grande

Guardate il vostro soggiorno e puntualmente pensate che vorreste fosse più grande. Ma la metratura è quella e quella resterà. Ciò non significa, però, essere costretti a rassegnarsi. Rinunciare all’idea di muoversi in un ambiente più arioso e spazioso. Perché esistono diversi accorgimenti, anche piuttosto semplici, grazie ai quali lo spazio aumenta . Si può partire dalla sempre efficace regola del “less is more”, che sintetizza i principi del minimalismo: pochi mobili, ma funzionali e di qualità; forme essenziali e snelle che valorizzino lo spazio rendendolo accogliente ma al contempo estremamente accessibile. Il minimalismo si traduce spesso in arredi dalle linee rigide e geometriche, tuttavia non mancano le eccezioni. Perché minimalista può anche risultare un divano dagli angoli smussati come questo che vedete in foto e che è stato proposto dal brand La Cividina durante il Salone del Mobile 2018. Appartiene alla collezione Soave, caratterizzata anche dal rivestimento in tessuto e dalla ripetizione dello stesso modulo, cioè un’ellissi che sovrapposta diventa base e seduta, mentre curvata diventa schienale. L’asimmetria dona dinamismo e movimento , le sottili gambe in metallo conferiscono invece leggerezza. Si tratta dunque di un progetto rigoroso ma al contempo ammorbidito dai dettagli. Degno di nota pure il tavolino in appoggio, che permette di evitare il classico tavolino da salotto. E proprio questo è il secondo consiglio: puntate anche sui mobili multifunzionali. Le pareti attrezzate, per fare un altro esempio, riscuotono sempre maggiore successo. Perché fungono da librerie, da mobili tv, da mobili contenitore.

Soggiorno piccolo, i consigli per ampliare lo spazio

Far sembrare più grande il soggiorno non è poi così difficile. Si tenga presente che il colore può essere un ottimo alleato, e ci riferiamo sia alle pareti che agli arredi e ai complementi. Le tonalità scure rimpiccioliscono lo spazio, quelle chiare – il bianco in primis – invece lo ampliano e lo rendono più luminoso. C’è da dire, però, che anche l’introduzione di “inaspettate” note di colore può rivelarsi molto utile : dipingendo tre pareti di bianco o di una nuance neutra e scegliendo per la quarta parete una nuance molto più accesa, ad esempio, si crea uno stacco netto e si apre lo spazio. Passiamo, adesso, ad altri trucchi di grande efficacia . Scegliete lo stesso tipo di pavimento per il soggiorno e per il locale adiacente: tale continuità aumenta il senso di profondità.





Acquistate tende che arrivino al soffitto e arricciatele ai lati, così la stanza sembrerà più alta e allo stesso tempo entrerà più luce dall’esterno.





Non sottovalutate il ruolo dei tappeti, tenendo però presente che è molto meglio metterne uno soltanto, grande, piuttosto che diversi e più piccoli: questi ultimi, infatti, frammentano lo spazio.





Se possibile, al posto di una porta in legno installatene una in vetro, preferibilmente con ante scorrevoli.





Gli specchi, si sa, creano giochi di riflessi che fanno sembrare più ampio qualsiasi ambiente: usateli, dunque, anche nel soggiorno.



In foto lo specchio Diamante, presentato da Riflessi in occasione del Salone del Mobile 2018. La forma sfaccettata e l’effetto tridimensionale spiegano subito il suo nome. Diamante, più precisamente, è composto da nove sfaccettature piane diversamente orientate, che riflettono diverse zone della stanza. In foto lo specchio, presentato dain occasione del Salone del Mobile 2018. La forma sfaccettata e l’effetto tridimensionale spiegano subito il suo nome. Diamante, più precisamente, è composto da nove sfaccettature piane diversamente orientate, che riflettono diverse zone della stanza.

L'arredamento giusto per un salotto piccolo

Nella scelta dell’arredamento giusto per un salotto piccolo, che cioè possa farlo sembrare più ampio, sarebbe opportuno puntare anche sulla trasparenza. Su mobili in vetro oppure realizzati con materiali plastici, che da una parte fanno passare la luce, in qualche modo moltiplicandola, e dall’altra si notano poco. O meglio: si fanno notare nel modo giusto. Ottima idea coincide anche con la scelta di mobili modulari , che fanno il paio con una notevole libertà compositiva, e salvaspazio: molte fra le migliori aziende del settore, per esempio, propongono tavoli allungabili di gran classe, che si trasformano con pochi gesti e, quando non servono più, ritornano ad avere dimensioni ridotte. In foto i tavolini della collezione Puro, novità Calligaris 2018. Sono composti da due figure geometriche elementari sovrapposte e di colore diverso (sempre grigie quelle inferiori, mentre per quelle superiori si sceglie fra il rosso e il blu/verde). La struttura, in vetro e metallo è minimale.

