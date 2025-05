Idee soggiorno piccolo, come arredarlo al meglio

Idee arredamento cucina soggiorno piccolo

Arredare un open space cucina soggiorno di piccole dimensioni richiede una cura particolare per evitare di sovraccaricare visivamente l'ambiente. Privilegia per la cucina soluzioni multifunzionali come colonne contenitive e una penisola, che sostituisce egregiamente il tavolo da pranzo.

Ricorda che i mobili chiari sono perfetti per ampliare visivamente qualsiasi ambiente living. In questo caso, tocchi di tonalità più intense possono essere riservati solo alla zona cucina o al soggiorno, osservando coerenza tra materiali e design. Per aggiungere valore si può inserire un tappeto sotto il divano.



La cucina Metropolis di Stosa consente di progettare ambienti open space in cui linee, materiali e colori si fondono per dare vita ad ambienti dove vivere la quotidianità in tutte le sue diverse attività.