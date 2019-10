La nostra guida pratica alla scelta della credenza

Credenza moderna bianca

La credenza moderna è meno ingombrante rispetto ai suoi “antenati”, ma ha ugualmente dimensioni di una certa importanza e quindi risulta indicata per gli ambienti spaziosi. Con la sua ottima capacità contenitiva, custodisce tutti quegli oggetti che si desidera avere a portata di mano (e difendere dalla polvere) anche se non sono di uso quotidiano. Ha le ante a battente oppure scorrevoli e nella maggior parte dei casi è realizzata in legno, oppure in legno e vetro. La credenza bassa, da qualche tempo a questa parte, risulta particolarmente in voga. E lo stesso dicasi per la credenza moderna bianca, che proprio grazie al suo candore contribuisce a rendere l’ambiente più elegante e luminoso. Inoltre si adatta facilmente a qualsiasi stile e valorizza gli altri elementi dell’arredo. Certo, richiede una maggiore attenzione rispetto alle “sorelle” caratterizzate da tonalità scure: anche un piccolo segno sulla superficie appare subito visibile. Occorre dunque fare attenzione ed effettuare una pulizia frequente con un prodotto specifico (ma non sarà affatto un problema reperirlo in commercio). In foto Conchiglia di Lema, mobile contenitore firmato da Studiocharlie; le sue forme sono lineari e interrotte da un susseguirsi di cassetti a quadrati che danno un senso di movimento. Giochi geometrici che gradualmente si rimpiccioliscono, richiamando così l’idea di una spirale che trova fine in uno spazio vuoto.