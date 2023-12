Trasforma l'acqua di casa con un addolcitore: guida su come rendere più dolce l'acqua

Come funziona un addolcitore acqua domestico

Cos'è la capacità ciclica dell'addolcitore domestico

Avenew di Culligan è la soluzione più compatta e semplice per eliminare il calcare, è stato progettato per adattarsi agli spazi più ridotti, questo sistema rende l'acqua addolcita ideale per tutti gli usi casalinghi.

Conoscere la durezza della nostra acqua domestica

L'addolcitore acqua domestico Dakota di ForHome è un sistema compatto e versatile che può essere facilmente installato in piccoli spazi o sotto un piano di lavoro. È dotato di tutti gli accessori necessari per il montaggio e include un produttore di cloro installato per disinfettare le resine durante la rigenerazione.

È misurata in gradi francesi (°F), un’acqua priva di durezza, ad esempio quella distillata, ha un valore di 0°F, la durezza consigliata per uso alimentare è di massimo 15 °F , valore espresso con il D.M. 443 del 21/12/90.

La scelta del modello più adatto

La scelta del modello di addolcitore acqua domestico più adatto dipende da vari fattori.

Il consumo giornaliero d'acqua, che si può stimare in base al numero di persone in casa e agli usi che si fanno (doccia, lavatrice, lavastoviglie ecc.).

La durezza dell'acqua che si intende trattare: più l'acqua è dura (cioè ricca di calcio e magnesio), più avremo bisogno di un addolcitore potente.

Infine, occorre considerare la portata oraria di punta, cioè il massimo flusso d'acqua che l'addolcitore dovrà essere in grado di trattare nei momenti di maggior consumo.

Per calcolare in modo approssimativo il consumo giornaliero di acqua, si può moltiplicare il numero di persone per 160-200 litri a persona (media nazionale), si moltiplicano quindi i metri cubi di consumo giornaliero per la durezza dell'acqua in entrata. Il risultato ottenuto va moltiplicato per 3, che rappresenta la frequenza media di rigenerazione valida per abitazioni mono o bifamiliari.

Addolcitore acqua W2B200 di Water2Buy: è stato progettato per le zone con elevata durezza dell'acqua, in grado di rimuovere il 100% del calcare. Grazie alla sua compattezza, può essere facilmente montato sotto il lavandino della cucina, fornisce in media 1250 litri di acqua addolcita al giorno ed è ideale per famiglie fino a 4 persone.