La guida completa per scegliere le migliori ante scorrevoli per i tuoi armadi

Quando scegliere le ante scorrevoli per armadi

Le ante scorrevoli per armadi offrono numerosi vantaggi che possono rendere lo spazio contenitivo non solo funzionale, ma anche elegante.

A differenza delle ante a battente non necessitano di spazio addizionale per essere aperte, permettendo così un più facile accesso al contenuto e un miglior utilizzo dell'area circostante, ciò rende il mobile una soluzione salvaspazio ideale, soprattutto in stanze di dimensioni ridotte o nelle quali è necessario posizionare altri mobili in prossimità.

Offrono vani spaziosi che agevolano l'organizzazione interna sia in altezza che in larghezza, consentendo una sistemazione ottimale dei vestiti e degli oggetti.

Sono la scelta perfetta se desiderate un look più leggero e integrato nell'ambiente, si distinguono infatti per il loro design minimalista ed essenziale, spesso senza maniglie; offrono infinite possibilità estetiche e decorative consentendo di mixare diversi materiali sui frontali, inoltre, il meccanismo di apertura è comodo e silenzioso, garantendo un'esperienza di utilizzo piacevole.

Middle di Novamobili è un armadio con anta scorrevole complanare, disponibile in tutte le tonalità laccate opache, ossidate e lucide. Proposto con maniglia strutturale integrata, realizzata nella stessa finitura del pannello oppure su richiesta, in altre finiture, in colori laccati o impiallacciati.