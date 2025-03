Lampada Arco di Flos, un oggetto iconico

Lampada Arco Castiglioni: il prezzo

La lampada Arco è stata creata per l'azienda Flos nel 1962 dai designer italiani Pier Giorgio Castiglioni e Achille Castiglioni. Questo oggetto ha un valore artistico importante oltre ad essere un elegante complemento d'arredo. Per la prima volta i concetti di eleganza e versatilità vengono applicati ad una forma che consente di sostituire il classico lampadario a soffitto.

Il prezzo dell'Arco Castiglioni per la sua natura unica è abbastanza alto anche dopo anni dalla creazione. Attualmente questo simbolo del design ha un costo intorno ai 2.700 euro. Averla in casa è come ospitare un'opera d'arte che racchiude in sé il vero significato del made in Italy.