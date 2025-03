Piantane moderne, per illuminare il living

Come intendi utilizzare la luce

Se la lampada da terra in soggiorno è utilizzata come principale corpo illuminante deve emanare un fascio di luce diretto che punta verso l’alto o in modo laterale. Per ottenere un risultato funzionale in una specifica zona scegli una luce diffusa oppure orientabile.

La piantana potrebbe essere usata per indirizzare gli sguardi verso un mobile prezioso oppure un quadro di valore, esaltandone la bellezza. In ogni caso sarà possibile aumentare o diminuire la quantità di luce attraverso un pratico dimmer. È importante verificare che il prodotto riporti il marchio CE.

Delfi di Linea Light Group ha una sorgente LED montata su un supporto in alluminio verniciato bianco nella parte interna. La superficie esterna è disponibile in bianco, nero, blu intenso, verde petrolio e pesca.