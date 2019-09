Armadi ad ante complanari, l'estetica della funzione

Guardaroba versatili e personalizzabili

Con LEMA il guardaroba si progetta grazie a programmi di armadiature versatili e modulari che permettono a ciascuno di risolvere esigenze particolari e di sfruttare al meglio lo spazio disponibile fuori e dentro l’armadio. La scelta del sistema di apertura più adeguato, dei materiali e delle finiture adatti allo stile e al gusto personali, le attrezzature interne, fanno del guardaroba un elemento protagonista dell’ambiente domestico dal forte contenuto estetico e dagli elevati standard qualitativi. Tra le varie soluzioni disponibili, gli armadi con ante complanari LEMA consentono di progettare soluzioni stilistiche in cui design e pulizia formale raggiungono i massimi livelli. Il sistema di apertura e le dimensioni delle ante richiedono infatti alta qualità sia dei materiali utilizzati che dei meccanismi di scorrimento proposti. Armadio al Centimetro , articolato programma componibile su misura di Lema, offre una grande libertà costruttiva, grazie all’ampia gamma di modelli, materiali, dimensioni, elementi, tutti pensati per progettare il guardaroba perfetto.

Armadio complanare di Lema, caratterizzato da ampie misure in larghezza qui proposto in laccato opaco grigio Fumo. La maniglia incassata verticale diventa dettaglio decorativo, da scegliere con fondo tono su tono oppure in contrasto con la finitura dell’anta. Anche l'interno dell'armadio è progettato su misura: ogni modello del programma Armadio al Centimetro è dotato di attrezzature studiate per rispondere ad ogni esigenza di ordine: dai porta pantaloni estraibili ai vani a giorno, ai cassetti con frontali in vetro.