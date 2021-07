Armadi ante scorrevoli, quando design e funzionalità si incontrano

Redazione - 21 settembre 2015

Linee pulite, grande funzionalità

Design e funzionalità si sposano armadi al centimetro con ante scorrevoli firmati Lema, scelta ottimale per chi desideri eliminare gli ingombri all’apertura dell’anta. Questa tipologia di guardaroba è dunque ideale in camere da letto non eccessivamente spaziose o in zone di passaggio quali i corridoi, ma può essere preferita anche per conferire all’ambiente una sensazione di pulizia formale e linearità. Armadio al Centimetro di Lema è un sistema di armadiature che in tutte le sue versioni garantisce la massima flessibilità progettuale, di dimensioni, ma anche di materiali, finiture, elementi, dettagli. Ne sono un perfetto esempio i modelli ad ante scorrevoli, che, affascinando per il loro design di alto profilo, si declinano in numerose varianti: con ante in essenza, in vetro, in cuoio, da associare a telai in metallo o in legno. Disponibili in oltre 40 colori tra laccati lucidi e opachi. La varietà dimensionale soddisfa ogni esigenza estetica e funzionale. E' possibile realizzare anche armadi su misura, dalle dimensioni maxi, per soluzioni compositive con ampie superfici dalla spiccata personalità e dal forte impatto grafico di colori e materiali.

Warm, eleganza naturale

Eleganza e naturalità: l’armadio ad ante scorrevoli Warm di Lema arreda lo spazio con finiture di pregio e dettagli ricercati. Ideale per realizzare progetti personalizzati, è disponibile in tre le altezze e tre le larghezze.

Warm, armadio ante battenti

L’anta rivestita in cuoio, proposta in foto nel color Caffè, si apre sugli interni attrezzati con cassettiere a terra e sospese, frontali in vetro e in legno, capienti vani che ospitano i capi di abbigliamento e gli accessori, con fianchi illuminati a led. La maniglia in alluminio anodizzato color bronzo incassata nell'anta evidenzia la scansione orizzontale dell'armadio e richiama lo stesso materiale del profilo che incornicia le ante.

Fina, luminosità e trasparenza

Combina materiali che regalano all’ambiente una raffinata luminosità l’armadio ad ante scorrevoli Fina di Lema, che accosta il vetro lucido retrolaccato color Titanio delle ante all’alluminio anodizzato naturale brillante del profilo. In alternativa al vetro, sono disponibili pannelli in laccato opaco in oltre 40 colori. L’armadio Fina è proposto in quattro larghezze e tre altezze.

Armadio ante scorrevoli

La maniglia è integrata nel profilo dell’anta; entrambe sono realizzate in alluminio anodizzato. All’interno l’organizzazione dei capi è affidata alle varie attrezzature, tra cui la cassettiera a quattro elementi, due con fronte in vetro e due in legno, e i vani laterali con ripiano a giorno.

Prima, flessibilità compositiva

Anche gli armadi ad ante scorrevoli di Lema consentono di sfruttare al meglio lo spazio a disposizione, grazie alla possibilità di realizzare soluzioni su misura. Il modello Prima, in particolare, è realizzabile fino ad un'altezza di 288 cm. In foto una versione che abbina la tonalità Scoglio delle ante laccate lucide agli interni color larice Moka. Prima si contraddistingue per la massima pulizia formale. L'apertura è affidata a piccole maniglie a gancio che sono fissate sullo spessore dell'anta.

Gli interni