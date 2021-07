Cambio di stagione, come organizzare il guardaroba

Redazione - 11 agosto 2017

Cambio di stagione nell’armadio senza stress

Cambia la stagione e con l’arrivo dell’autunno è necessario riporre i capi estivi e aggiornare il guardaroba nei nostri armadi. Un’ottima occasione per mettere ordine tra vestiti e accessori, ma soprattutto per riorganizzare gli interni dell’armadio. Spazioso o piccolo che sia, una volta aperto, l’armadio perfetto è quello che offre una rapida e chiara visione del suo contenuto: per raggiungere tale obiettivo, a prescindere dal numero di capi che possedete, abbiate la cura di disporli in modo ordinato e razionale, per averli rapidamente a portata di mano al momento di indossarli. Eccovi dunque qualche utile consiglio per svolgere al meglio e senza stress un’incombenza che potrebbe trasformarsi in un piacevole diversivo.



L’armadio è uno spazio importante: sceglierlo e attrezzarlo con cura ci consentirà di utilizzarlo al meglio e di tenere in evidenza tutto ciò che vi riponiamo. Il vasto programma Armadio al Centimetro di Lema offre combinazioni su misura per ogni esigenza progettuale, in termini estetici e funzionali. In foto: Lema, armadio Ellevi con ante complanari laccate opache grigio Fumo e maniglia incassata verticalmente e realizzabile con fondo tono su tono o in contrasto con la finitura dell'anta.

Svuotare e pulire l’armadio

La prima operazione da svolgere quando effettuate il cambio di stagione nell’armadio, è quella di svuotarne ogni ripiano e cassetto, togliendo capi, oggetti e accessori appesi o collocati al suo interno. Un’ottima occasione, questa, per provarvi gli abiti che possedete e decidere quali tenere e quali invece eliminare, perché passati di moda, stretti o non più utilizzati da tempo. Quelli che conserverete, prima di essere nuovamente riposti in attesa della prossima primavera/estate, vanno lavati e stirati, per proteggerli dalle tarme. Quando l’armadio sarà completamente vuoto potrete più facilmente pulirlo: eliminate la polvere e poi passate su ripiani, cassetti e pareti interne un panno umido e ben strizzato. Se amate una qualche particolare fragranza, potreste riporre nell’armadio sacchettini di tela profumabiancheria o piccole sfere di legno imbevute di oli essenziali. Una curiosità: l’olio di cedro ha un delizioso aroma ed è un ottimo repellente contro le tarme.



In foto: Lema, armadio Liscia ad ante scorrevoli, in grado di adattarsi con la massima flessibilità alle pareti esistenti, dato che sono possibili riduzioni in altezza, larghezza e profondità rispetto alle misure di serie, che già prevedono tre differenti altezze e tre larghezze.

La cura dei capi

Quando il guardaroba estivo sarà pronto per essere riposto, suddividetene i capi per tipologia, piegateli con cura e inseriteli in buste di plastica o di stoffa, in modo da proteggerli dalla polvere e da ritrovarli velocemente e in ordine al cambio di stagione successivo. Utilizzate buste in tela per i capi in pelle, in modo da lasciarli traspirare. I vestiti vanno conservati in luoghi asciutti e freschi, senza umidità. Potrete appendere gli spolverini e gli abiti e disporre gli altri capi sui ripiani più alti dell’armadio, per fare spazio al guardaroba autunnale. Per assicurare la massima personalizzazione, Lema offre una ricca gamma di utilissime attrezzature per organizzare al meglio gli interni degli armadi, studiate nel dettaglio per razionalizzare gli spazi. Le barre appendiabiti sono provviste di illuminazione integrata con accensione a sensore, per illuminare al meglio il contenuto degli armadi. Porta pantaloni estraibili a bacchette mobili fanno sì che i capi non si sciupino e siano facilmente raggiungibili. Capienti cassettoni, anche sospesi, griglie porta camicie complete di scatole, elementi estraibili a scomparti per l’intimo, sacche in tessuto trapuntato per contenere la biancheria aiutano a fare ordine e ad avere cura al meglio del guardaroba.

Accessori, dettagli di stile