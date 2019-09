Progettualità al centimetro con gli armadi Lema

Redazione - 01 marzo 2016

Con Lema l'armadio su misura

La progettazione del guardaroba, nella zona notte ma anche in ambienti differenti delle nostre case, magari più complessi perché legati a vincoli imposti da forma e funzione degli spazi, richiede soluzioni studiate ad hoc che sappiano rispondere ad ogni esigenza estetica e funzionale del committente. Dare forma all’armadio perfetto significa dunque curarne ogni dettaglio perché questo arredo così importante soddisfi appieno le nostre aspettative. Con il suo articolato programma Armadio al Centimetro, Lema offre la possibilità di costruire un guardaroba su misura, spazio domestico riservato e personale. Il progetto fa della massima flessibilità la sua principale caratteristica: scegliendo e combinando i molteplici elementi disponibili, si ha a disposizione un ampissimo ventaglio di scelta per personalizzare “al centimetro” il proprio armadio, nelle dimensioni, nelle finiture, nei colori e nell’organizzazione degli interni. E grazie al configuratore online messo a punto dall’azienda, la progettazione del nostro armadio risulta ancora più facile e immediata. Gli armadi Lema possono essere realizzati su misura e diventano la soluzione perfetta per arredare e valorizzare al meglio anche gli spazi più difficili. Potremo così ricavare un guardaroba capiente e funzionale per un’area di passaggio come il corridoio. Oppure sfruttare appieno le altezze e le piante irregolari che conferiscono fascino alle mansarde ma che spesso costituiscono anche un limite progettuale. In foto l’armadio Ellevi di Officinadesign Lema, proposta che arreda l’ambiente con un gusto raffinato e minimalista. Su richiesta è riducibile a misura in altezza e profondità. Qui nella versione in laccato opaco grigio Fumo, con interni color Lino.

Liscia, armadio versatile

Della ricca collezione Armadio al Centimetro, Liscia è il modello più versatile, che si presta a una progettualità “sartoriale”, in grado di dare forma a soluzioni che soddisfano nel dettaglio le più personali esigenze di arredo,esprimendo al meglio le possibilità compositive e la modularità del programma Armadio al Centimetro, facendosi portavoce della personalizzazione che è alla base della filosofia progettuale di Lema. Liscia abbina una struttura modulabile a diversi tipi di ante; può essere ridotto a misura in altezza, larghezza e profondità per realizzare soluzioni ad angolo o colonne terminali. Nella versione con ante ad apertura battente, risponde alle esigenze di chi è alla ricerca di un armadio a ponte, che incornici passaggi porta, per arredare anche nicchie e mansarde. Inoltre permette di ridurre la profondità anche di singoli elementi in presenza di pilastri. Le ante dell’armadio Liscia sono disponibili con apertura a battente, scorrevole, pieghevole e possono essere tagliate con inclinazione a richiesta, in base a specifiche necessità progettuali. Questa versatilità ne fa infatti la soluzione ideale per definire ambienti dalla conformazione irregolare o “difficile”, come mansarde o corridoi. In foto una composizione dell’armadio Liscia laccato opaco color Platino, con maniglie orizzontali in legno laccate tono su tono. All’interno, l’elemento a giorno color Fumo appartiene al sistema giorno Selecta.

Internamente , come tutti gli armadi al centimetro Lema, anche il modello Liscia può essere organizzato al meglio grazie alle svariate attrezzature capaci di rispondere ad ogni esigenza pratica: cassettiere, porta pantaloni, porta cinture, porta scarpe. Ma anche ripiani e barre appendiabiti con luce integrata. Senza dimenticare preziosi dettagli in cuoio e tessuto come i tappetini per i cassetti e le scatole per i vani porta camicie.

Noa, dettagli fra design e funzione

I preziosi dettagli di forte valenza estetica e funzionale che connotano l’armadio Noa qui con ante battenti sono il risultato di una attenta ricerca tecnologica. Ogni anta è dotata di una maniglia formata da uno scasso che raggiunge i 110cm di altezza al cui interno un LED incornicia il disegno della maniglia e diviene un profilo luminoso che illumina con discrezione, favorendo l’accesso all’armadio quando l’ambiente è buio o fungendo da luce di cortesia quando il guardaroba si trova in zone di passaggio come corridoi. L’accensione della luce, a discrezione del cliente, avviene tramite interruttore posizionato sull’armadio. Noa può essere ridotto a misura in profondità ed è provvisto di una ricca gamma di attrezzature interne, pensate per riporre con cura e ordine capi di abbigliamento e oggetti personali.

La leggerezza dell’armadio Aria

Materiali preziosi per una sensazione di estrema leggerezza fanno dell’armadio Aria di Lema (design David Lopez Quincoces) un guardaroba dall’estetica raffinata ed elegante. Un sottile profilo in alluminio anodizzato incornicia le ante in vetro, disponibile nelle versioni bronzo riflettente, laccato in dieci colori o extrachiaro trasparente, che illumina l’interno dell’armadio grazie alla luce naturale. Un design quasi impalpabile veste l’accurata ricerca tecnica sottesa al progetto: le cerniere delle ante, infatti, sono pensate per essere invisibili in modo da non turbarne la purezza delle linee. Anche l’armadio Aria è riducibile a misura in profondità ed è provvisto di tanti utili accessori per l’organizzazione degli interni, da combinare a piacere secondo le proprie esigenze: cassettiere, porta pantaloni, porta cinture, porta scarpe, oltre a ripiani e barre appendiabiti con luce.

I raffinati accostamenti dell’armadio Ligno

Il rovere termotrattato delle ante viene abbinato al metallo brunito delle maniglie in questa versione dell’armadio Ligno, per un risultato estetico di estrema raffinatezza. Un’eleganza non urlata ma fatta di dettagli significativi, come il discreto profilo che corre lungo tutta l’anta a cui è applicata la maniglia, disponibile in bronzo anodizzato o laccata nello stesso colore dell’anta. Ligno, della collezione Armadio al Centimetro di Lema, è riducibile a misura in altezza, larghezza e profondità e disponibile anche per soluzioni ad angolo.

Flago, l'essenzialità della forma

Total white per un contesto dall’allure sofisticata, in cui protagoniste sono l’essenzialità e la pulizia formali. Il dettaglio del sofisticato contrasto fra il bianco lucido della superficie e la maniglia in alluminio anodizzato bronzo connota l’armadio Flago di Lema. Un guardaroba su misura, adattabile in altezza, larghezza e profondità, e disponibile anche per soluzioni ad angolo. Lo completano le molteplici attrezzature con cui organizzare al meglio gli interni: cassettiere, porta pantaloni, porta cinture, porta scarpe. Ripiani e barre appendiabiti con luce integrata. A cui si aggiungono preziosi dettagli in cuoio e tessuto, come i tappetini dei cassetti e le scatole in cui riporre le camicie.

L'eleganza naturale di Warm