I nostri consigli per scegliere le ante dell'armadio

Fattori da considerare nella scelta del tipo di ante per l'armadio

Quando optare per l'armadio ad ante battenti

Le ante battenti per l’armadio, fissate al mobile attraverso apposite cerniere, sono pratiche perché, aprendosi, offrono immediatamente una buona visibilità del contenuto. Inoltre, è possibile aprire più ante contemporaneamente. I modelli di armadio con tale tipo di ante sono in genere più economici rispetto a quelli con ante scorrevoli, a parità di dimensioni. L’armadio ad ante battenti non è però adatto a camere piccole, poiché serve spazio per l'apertura. Via libera invece alla loro presenza in stanze ampie. Poi, con le ante battenti è possibile anche realizzare moduli angolari o terminali. È il caso del sistema modulare Storage di Porro , con gli elementi modulari disponibili in diverse altezze e larghezze per organizzare un armadio su misura. Lena di Lema è un armadio con ante battenti bimaterico e bicromatico, mettendo insieme audaci combinazioni tra finiture diverse, con la maniglia che delinea i confini dei vari materiali. Quasi una boiserie l’armadio battente Stave di Novamobili , con doghe verticali, moduli curvi e apertura push-pull.

Quando preferire l'armadio ad ante scorrevoli

Pro e contro delle ante complanari per l'armadio

Tra le ante scorrevoli per l’armadio, c’è la variante delle complanari.

Queste funzionano grazie a un meccanismo che le trasla verso l’esterno per poi lasciarle scorrere. In pratica da aperte si sovrappongono, mentre da chiuse risultano allineate, non sporgendo una sull’altra.

Caratteristiche che rappresentano il lato positivo di questa tipologia salvaspazio e che permettono di realizzare ante di maggiore larghezza per una massima pulizia formale e una maggiore capienza, da sfruttare non solo in camera da letto ma anche in zone di passaggio in cui non ci deve essere intralcio.

Ovviamente, l’efficienza delle ante complanari sta nell’alta qualità dei materiali che consentono alla struttura di “marciare” in sicurezza: ciò determina un costo decisamente più elevato per l’armadio e va considerato nel budget a disposizione.

First di MisuraEmme ha le ante complanari in vetro acidificato con profili e maniglia in finiture metalliche.