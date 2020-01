I nostri consigli per progettare al meglio un armadio ad angolo

Redazione - 19 settembre 2016

Quando optare per un armadio ad angolo

Anche se le soluzioni di armadi lineari rimangono le preferite in fase di arredo, può capitare che la particolare composizione delle stanze non permetta di inserirli. Alcune stanze presentano, infatti, numerose finestre, oppure la posizione delle porte può squilibrare l'inserimento del mobilio.

In questi casi le soluzioni di armadio ad angolo consentono di sfruttare lo spazio sulle pareti in modo intelligente.



Tecnicamente questo sistema presenta una parte della sua struttura con pianta ad angolo e la restante composizione può svilupparsi in entrambi i lati oppure limitarsi ad una sola espansione destra o a sinistra, a seconda delle scelte e degli spazi disponibili. Come avviene per gli armadi di tipologia più moderna, anche le soluzioni angolari sono ideate per salvaguardare gli spazi , per cui sono spesso dotate di ante scorrevoli o dalle aperture minime.



Per rendere la porzione angolare più funzionale esiste una vasta gamma di attrezzature per organizzare l'interno: cassettiere, scaffali, mensole estraibili, barre appendiabiti vi aiuteranno a riporre ordinatamente vestiti e oggetti nel vostro guardaroba.

Quanto misura l'armadio angolare

Anche l'armadio ad angolo presenta una profondità di circa 60 cm, mentre le altezze e la larghezza dipendono dal modello scelto e dallo spazio a disposizione. Esistono in commercio degli armadi angolari molto stretti, mentre soluzioni di ampio respiro possono permettere uno sviluppo del sistema modulare, sia in altezza che in larghezza. Alla porzione angolare possono infatti essere aggiunte delle soluzioni lineari, con ante o tradizionali, dando vita ad una cabina armadio alternativa ed esteticamente piacevole.



La presenza dell'armadio ad angolo può essere prevista anche in stanze diverse dalla camera da letto, quali ripostigli, mansarde, lavanderie o, perché no, il living. Le soluzioni a L, in cui due armadiature lineari si incontrano ad angolo retto, non aggiungono ingombro nel locale.

Dove comprare questa tipologia di guardaroba

Gli armadi ad angolo possono essere acquistati nei mobilifici dove arredatori esperti vi aiuteranno a progettare il vostro guardaroba grazie alle soluzioni previste dalle aziende produttrici. La maggior parte dei marchi dell'arredamento ormai realizza armadi modulari che consentono comunque soluzioni personalizzazioni e si traducono in progetti che soddisfano le esigenze e i gusti individuali.

Viene proposto da Novamobili nelle versioni a muro, a incasso ad angolo l'armadio con anta scorrevole Plissé. Le ante sono formate da pannelli che possono essere combinati con finiture differenti.

Come sono i modelli in stile moderno

Gli armadi ad angolo moderni hanno generalmente le ante scorrevoli e sono caratterizzati da forme essenziali, squadrate, geometriche. Sono minimalisti, insomma, e ciò vale anche per i colori. Si tende a prediligere il bianco o comunque le tonalità neutre e discrete; quelle troppo accese vengono evitate perché c’è il rischio che venga compromessa l’eleganza.



Gli armadi angolari possono essere abbinati ad altri moduli ed elementi, per ottenere uno spazio dedicato al contenimento ampio e capiente. Alcuni consentono di creare piccole cabine armadio: c’è dunque una notevole libertà compositiva.



Se vi piace esporre in perfetto ordine i vostri capi di abigliamento, l'armadio modeno Milano con ante in vetro di Pianca è il modello che fa per voi. Il telaio verniciato color Canna di Fucile o Silicio. Le ante a battente si aprono di 180°, grazie alle cerniere a perno.

3 perfette soluzioni di armadi ad angolo da copiare

Arreda in modo completo la stanza e ottimizza gli spazi, l’armadio ad angolo piace perché spazioso e perché può essere personalizzato con attrezzature extra. Ecco 3 belle soluzioni di armadi angolari! L’armadio ad angolo in legno con ante battenti è una soluzione valida sia per camerette che per camere matrimoniali. L’idea vincente? La libreria integrata sul fianco della struttura, che fa da chiusura alla composizione.

è una soluzione valida sia per camerette che per camere matrimoniali. L’idea vincente? La libreria integrata sul fianco della struttura, che fa da chiusura alla composizione. L’armadio angolare è parte di una più ampia composizione che vede la presenza di una parete attrezzata , in cui inserire tv e vani a giorno, per ricreare una zona notte all’insegna del comfort.

, in cui inserire tv e vani a giorno, per ricreare una zona notte all’insegna del comfort. Due idee per un originale armadio ad angolo aperto , dove sistemare in modo estremamente ordinato tutto il guardaroba. Soluzioni idonee solo per i maniaci della precisione.

Tutti i pro e i contro dei guardaroba angolari

Gli armadi angolari sono un'alternativa al classico armadio lineare e possono essere adottati in tante situazioni, ma non sempre si adattano a tutte le camere da letto, presentando pro e contro.

Vantaggi: sono ampi, voluminosi e altamente contenitivi, attrezzabili con elementi optional non presenti negli altri modelli;

sono una soluzione perfetta quando le due pareti da arredare non sono interrotte da porte e finestre, risolvendo così uno spazio spesso inutilizzato come l’angolo. Svantaggi: rappresentano un ingombro eccessivo nelle camere da letto piccole, dove si devono privilegiare soluzioni salvaspazio;

hanno un costo maggiore se confrontati con composizioni a parete lineari, dovuto alla presenza di maggiori attrezzature interne e del modulo speciale d’angolo. In foto il modulo Core di Caccaro con apertura totale delle ante.

3 esempi di armadio angolare per camerette