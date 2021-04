Le differenze, i pro e i contro di armadi scorrevoli e battenti

I vantaggi dell'armadio battente

Uno dei componenti che definisce la funzionalità di un armadio, è l’anta . Oggi possiamo racchiudere in due macrocategorie i principali sistemi di apertura: anta a battente o scorrevole . A seconda dei punti di forza o di debolezza, entrambi i sistemi sono efficienti e pensati per specifiche soluzioni progettuali. Partiamo con l’anta a battente, sicuramente il sistema più tradizionale e comunemente usato. Il suo sistema di apertura è costituto da cerniere che si collegano al fianco dell’armadio con l’anta stessa, permettendo così il movimento. Ecco un elenco dei principali vantaggi :

ARMADIO ANTE SCORREVOLI IN LACCATO OPACO TEXT COMPLANARE DI LEMA

ARMADIO ANTE SCORREVOLI IN LACCATO OPACO TEXT LEMA SCONTATO 29%

I contro delle ante battenti

Armadio con anta a battente in laminato modello Miria di Gidea

Armadio con anta a battente rivestita in pelle rigenerata modello Atlante Flores di Emmebi

Armadio con anta a battente modello Kin di Lema, in legno rovere termotrattato

Per loro stessa conformazione, l’anta a battente presenta anche alcuni limiti non trascurabili in fase di progettazione: