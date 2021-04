Le soluzioni di armadio a ponte di Ikea

Redazione - 21 febbraio 2016

Crea un armadio a ponte Ikea con il sistema Platsa

Gli armadi a ponte sono soluzioni salvaspazio e moderne molto apprezzate per la cameretta e, da qualche tempo a questa parte, anche per la camera matrimoniale. Si tratta di strutture che fanno da cornice al letto oppure alla scrivania, o ancora al divano letto.



Consentono quindi di sfruttare al massimo le altezze, anche grazie alla modularità: in genere un armadio a ponte è costituito da due colonne laterali e dai moduli pensili che le uniscono, ma è possibile creare le composizioni più diverse, per esempio aggiungendo vani a giorno o librerie.



Ti stai chiedendo se nel catalogo Ikea figurino guardaroba di questo tipo? No, ma si possono creare. Il sistema componibile Platsa, infatti, consente di progettare camere a ponte personalizzate, anche utilizzando il planner che l’azienda svizzera mette gratuitamente a disposizione e che è raggiungibile tramite il sito ufficiale.



L’utente ha carta bianca su tutto: può scegliere le dimensioni dell’armadio, le ante, l’attrezzatura interna, la disposizione dei vari componenti, anche le maniglie. Oppure optare per una delle combinazioni predefinite.

Le soluzioni di cameretta a ponte Ikea

Le camerette a ponte Ikea possono essere realizzate non solo con il sistema Platsa ma anche con il sistema Smastad. La componibilità è di nuovo la carta vincente, ma ce n’è un’altra: è possibile, cioè, scegliere fra ante bianche e ante colorate (rosa, verde e azzurro fra le tonalità disponibili) e quindi creare armadi a ponte allegri e vivaci, perfetti per bambini così come per gli adolescenti.



Fra i diversi moduli figurano le librerie di diverse altezze con cassetti e gli elementi estraibili che possono essere comodamente utilizzati anche dai più piccoli e anzi sono stati progettati proprio per loro. Con poche centinaia di euro è possibile dar forma a una stanzetta accogliente, comoda e ben organizzata.



Gli armadi a ponte Ikea permettono di lasciare libero il centro della stanza, riservandolo così ai giochi e al tempo libero e al contempo ottenendo un ambiente più arioso e luminoso.

Il soppalco, un'ottima alternativa

Se è vero che le camere da letto a ponte sono un’ottima soluzione salvaspazio, è anche vero che i soppalchi rappresentano una valida alternativa. Sono sistemi autoportanti divisi in due parti, che si estendono quindi nel senso dell’altezza.



Comprendono il piano riposo, ovvero il letto, ma anche armadiature – sia poggiate e terra che sospese – e altri elementi contenitivi quali librerie e ripiani. Non di rado, i gradini che conducono alla parte superiore fungono anche da vani contenitivi.



Le camerette a soppalco Ikea coincidono con particolari versioni del sistema componibile Smastad: il letto è sopra, la superficie sottostante può essere arredata con una scrivania, un divanetto o una poltrona ma anche una cassettiera. L’armadio è collocato in concomitanza con uno dei fianchi laterali della struttura e può essere affiancato, appunto, anche da altri elementi.



Sono soluzioni funzionali per la stanza dei bambini e dei ragazzi, appunto, ma anche per monolocali e bilocali; in tempi come questi, caratterizzati da una crescente diffusione dello smart working e quindi dalla necessità di allestire anche l’home office, possono risultare davvero risolutive.

3 idee di guardaroba a ponte da copiare