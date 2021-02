Progetta il tuo guardaroba passo dopo passo

La posizione migliore per l'armadio

L'armadio guardaroba è un elemento indispensabile per ogni abitazione e va scelto, ragionato e progettato in base alle proprie esigenze e allo spazio disponibile. La primissima cosa da pensare è dove posizionare l’armadio all’interno della stanza, poiché, a seconda della sua disposizione, ne deriveranno di conseguenza anche quelle degli altri arredi. Solitamente si pone dietro la porta d’accesso , se sussiste una misura pari ad almeno 65 cm dalla parete verso la quale si apre la porta, in modo tale da ospitare un mobile con misura pari a 60 cm. Se non ci sono le condizioni, come norma si consiglia di sfruttare la parete più lunga , senza finestre o altri ingombri, in modo da occupare il maggior spazio possibile ed agevolare il flusso dei movimenti. Essendo però le dimensioni degli ambienti altamente variabili, è consigliabile optare per un armadio componibile o realizzarlo su misura , in modo tale da sfruttare al 100% la parete a disposizione. L’apertura più diffusa è con ante incernierate con apertura a battente verso l’esterno, mentre per la casistica più particolare come la mancanza di spazio, si scelgono ante scorrevoli.

Le tipologie di anta disponibili

I moduli per il guardaroba

La progettazione di un armadio solitamente parte dalla sua suddivisione in moduli, ovvero una misura che stabilisce il rapporto fra le varie parti di un mobile, in modo da ottenere un risultato finale equilibrato ed armonico. Solitamente esistono moduli standard in merito alla larghezza, ovvero 45, 50 e 60 cm, medesima misura riproposta per le ante singole a battente, mentre per le ante doppie sono 90, 100 e 120 cm.



Giocando sulla composizione di questi moduli standard di base, è possibile riempire qualsiasi parete che abbiamo. Per quanto riguarda l’altezza, le più probabili misure sono 200, 230, 260 per armadi con cambio di stagione, o 270, 300 per armadi a tutt’altezza fino al soffitto, che massimizzano lo spazio contenitivo. Di seguito qualche esempio più pratico:

Un guardaroba per una persona singola bastano tre moduli da 60 cm e alti 260;

bastano tre moduli da 60 cm e alti 260; Un armadio per due persone solitamente è composto da cinque ante da 45 cm, oppure sei se deve contenere anche la biancheria da letto, per un’altezza di 250/260 cm;

solitamente è composto da cinque ante da 45 cm, oppure sei se deve contenere anche la biancheria da letto, per un’altezza di 250/260 cm; Un armadio per una cameretta solitamente bastano 3 moduli ma dipende molto dall’età del bambino.

Come linee guida generale per valutare quanti moduli servono, è bene segnarsi su un foglio quanti capi di abbigliamento possiede ogni persona, in modo tale da capire quanto spazio serve in larghezza e altezza, basandosi su misure standard dei vestiti e moltiplicandole per il numero di capi, infine aggiungendo un 10-20% per i futuri acquisti.