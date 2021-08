I vantaggi offerti dall’armadio con letto a scomparsa e come sceglierlo

Redazione - 18 agosto 2021

Quando acquistare un armadio con letto a scomparsa

L’universo dei letti a scomparsa è molto più ampio di quanto si possa pensare: numerose e anche molto diverse fra loro sono, cioè, le varie declinazioni. Qui vogliamo focalizzarci sui letti integrati negli armadi. Naturalmente, rappresentano ottime soluzioni per gli ambienti dalla metratura limitata, in cui è fondamentale ottimizzare gli spazi; ma non è questo l’unico motivo per cui sceglierli.



Gli armadi con letto a scomparsa sono il risultato di progetti davvero studiati nel minimo dettaglio. La struttura comprende il piano riposo, i vani contenitivi chiusi e spesso anche a giorno, in un’alternanza di pieno e vuoto che alleggerisce l’insieme rendendolo anche più armonioso. Non solo.



Le proposte più articolate possono comprendere un divano, una scrivania, una libreria. E il bello è che non è detto che uno di questi elementi escluda l’altro. Si tratta quindi di arredi multifunzione, ideali per chi necessita di sistemare e tenere in ordine diversi oggetti, non intende rinunciare alla funzionalità ma nemmeno al comfort e può sfruttare un’unica parete perché le altre sono già occupate.



In foto, il letto trasformabile Vertigo Maxi di Essedue abbinato a una struttura armadio della stessa profondità. Il letto è attrezzato internamente con vano portacuscino e due mensole in legno.

Quali sono le misure dell’armadio con letto

Un’altra ottima ragione per scegliere un armadio con letto a scomparsa? Per quanto concerne gli ingombri, le possibilità sono molte; ciò significa che è facile soddisfare le più diverse esigenze. Innanzi tutto il materasso può essere singolo, a una piazza e mezza, alla francese oppure matrimoniale standard. In secondo luogo, spesso l’intera struttura è modulare. E se non lo è, si sceglie comunque fra tante e differenti configurazioni. Facciamo qualche esempio concreto.



Nella prima foto vedete la composizione CM222 di Giessegi. Nel complesso, la larghezza è pari a 400 cm, l’altezza è pari a 227,2 cm e la profondità è di 42 cm. Chiuso, il letto matrimoniale bilanciato misura invece 150 cm (larghezza) x 195,2 cm (altezza) x42 cm (profondità).



Nella seconda foto ecco Shin Sofa di Clever, un sistema trasformabile verticale; in questo caso è collegato a una colonna armadio angolare che consente di sfruttare ancora meglio lo spazio disponibile. Per fare scendere il letto, basta togliere i due cuscini dalla panca e tirare. Si sceglie fra 3 modelli: letto a una piazza e mezza (cm 135,6 / 139,6 p. 32,8 / 45,6 / 58,4 h. 232), matrimoniale francese (cm 155,6 / 159,6 p. 32,8 / 45,6 / 58,4 h. 232) e matrimoniale (cm 175,6 / 179,6 p. 32,8 / 45,6 / 58,4 h. 232).



Infine Kali Ponte di Clei in versione standard: l’armadio a ponte con ante scorrevoli è disponibile in due altezze, 200 cm e 256,1 cm; in entrambi i casi, la profondità con letto chiuso è di 62,3 cm e con letto aperto si arriva a 122,5 cm. Il letto è singolo, lungo 205 cm, e si apre orizzontalmente tramite un meccanismo di articolazione con molle a gas e un dispositivo di movimento ammortizzato.

Le marche degli armadi con letti a scomparsa

La decisione di acquistare un armadio con letto a scomparsa è presa. Naturale, a questo punto, chiedersi quali siano i migliori marchi specializzati in questa tipologia di arredo. Ecco la nostra selezione: Essedue : è una storica azienda situata ad Arosio, in provincia di Como. Fondata negli anni Sessanta, col tempo ha conquistato un posto fra le realtà leader a livello nazionale nella produzione di reti e doghe per letto e parallelamente ha cominciato a produrre anche complementi, sistemi armadi, librerie e boiserie.

: è una storica azienda situata ad Arosio, in provincia di Como. Fondata negli anni Sessanta, col tempo ha conquistato un posto fra le realtà leader a livello nazionale nella produzione di reti e doghe per letto e parallelamente ha cominciato a produrre anche complementi, sistemi armadi, librerie e boiserie. Clei : nata nel 1963 a Carugo in provincia di Como, è stata la prima azienda italiana a scommettere sugli arredi trasformabili e multifunzionali. Il catalogo è non solo molto ricco, per quanto in continua evoluzione. Ogni prodotto è sinonimo di qualità, design e funzionalità.

: nata nel 1963 a Carugo in provincia di Como, è stata la prima azienda italiana a scommettere sugli arredi trasformabili e multifunzionali. Il catalogo è non solo molto ricco, per quanto in continua evoluzione. Ogni prodotto è sinonimo di qualità, design e funzionalità. Clever : la sede si trova a Pieve di Soligo in provincia di Treviso. La fondazione risale al 1993. All’inizio questa azienda realizzava esclusivamente camerette per bambini e ragazzi, ma nel 2014 sono arrivate le prime collezione di mobili trasformabili salvaspazio. Che oggi rappresentano il fiore all’occhiello del brand.

: la sede si trova a Pieve di Soligo in provincia di Treviso. La fondazione risale al 1993. All’inizio questa azienda realizzava esclusivamente camerette per bambini e ragazzi, ma nel 2014 sono arrivate le prime collezione di mobili trasformabili salvaspazio. Che oggi rappresentano il fiore all’occhiello del brand. Giessegi : fondata nel 1970, si trova poco distante da Macerata. La sua crescita è stata costante e ormai da molto tempo Giessegi è un’importante realtà industriale apprezzata anche a livello internazionale. Produce camerette, letti e guardaroba, mobili per il living ma anche per gli uffici e il contract.

: fondata nel 1970, si trova poco distante da Macerata. La sua crescita è stata costante e ormai da molto tempo Giessegi è un’importante realtà industriale apprezzata anche a livello internazionale. Produce camerette, letti e guardaroba, mobili per il living ma anche per gli uffici e il contract. Zalf : marchio acquisito nel 1974 dal Gruppo Euromobil, Zalf opera nel settore delle camere per bambini e ragazzi ma anche in quello del living, producendo sistemi di contenitori di ottima qualità. Nel catalogo figurano inoltre armadi, librerie e soluzioni per ufficio.

: marchio acquisito nel 1974 dal Gruppo Euromobil, Zalf opera nel settore delle camere per bambini e ragazzi ma anche in quello del living, producendo sistemi di contenitori di ottima qualità. Nel catalogo figurano inoltre armadi, librerie e soluzioni per ufficio. Tumidei : è stata fondata nel 1953 in quel di Predappio, provincia di Forlì Cesena. I cavalli di battaglia sono senza dubbio le camerette, ma Tumidei ha di recente differenziato la sua offerta, che adesso comprende anche armadi e cabine armadio per la zona notte, letti e mobili a scomparsa (in primis divani letto), soluzioni per il living.

: è stata fondata nel 1953 in quel di Predappio, provincia di Forlì Cesena. I cavalli di battaglia sono senza dubbio le camerette, ma Tumidei ha di recente differenziato la sua offerta, che adesso comprende anche armadi e cabine armadio per la zona notte, letti e mobili a scomparsa (in primis divani letto), soluzioni per il living. cinquanta3 : è un brand di Battistella Company, creato per rispondere alle esigenze dell’abitare contemporaneo, che coincidono principalmente con soluzioni flessibili e funzionali. I prodotti di cinquanta3 sono il risultato di progetti basati sulla modularità e mirati all’ottimizzazione di qualsiasi spazio.

: è un brand di Battistella Company, creato per rispondere alle esigenze dell’abitare contemporaneo, che coincidono principalmente con soluzioni flessibili e funzionali. I prodotti di cinquanta3 sono il risultato di progetti basati sulla modularità e mirati all’ottimizzazione di qualsiasi spazio. Maconi: situata a Carate Brianza, quest’azienda produce arredamento e complementi di arredo dal 1980. Da diverso tempo si è specializzata in proposte trasformabili e mobili da ingresso che garantiscono grande libertà di configurazione e flessibilità.

Nelle foto, SpaceMakers di Zalf, sistema composto da un modulo letto con rete a ribalta e da un modulo armadio con ante a battente; il sistema Alcova Light di Tumidei e l’armadio con letto matrimoniale a scomparsa Night n’Day N09 di Maconi Srl.

Dove posso collocare un armadio con letto nascosto