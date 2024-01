Componi il tuo guardaroba con le migliori attrezzature per cabina armadio

Come progettare e disporre le attrezzature interne della cabina armadio

Walk-in Fluida di Scavolini è un sistema in grado di predisporre soluzioni di arredo su misura per realizzare il perfetto spazio nel tuo guardaroba, è fornito in cinque finiture: Bianco Puro, Grigio Gabbiano, Grigio Ferro, Noce Garden e Larice Nuance.

Per scegliere le giuste attrezzature per cabina armadio è fondamentale studiare attentamente l'organizzazione dei suoi spazi interni :

Ecco quali sono gli elementi indispensabili in una cabina armadio

Vaschetta estraibile , spesso dotata di separatori interni, è ideale per svuotare le tasche o riporre oggetti come gioielli e accessori come occhiali, chiavi e documenti.

Porta camicie , un vano di piccole dimensioni, appositamente progettato per appoggiare ogni singola camicia in modo che la sua stiratura rimanga perfetta.

Cassettiere , in appoggio, sospese o con ruote, elementi ideali per capi che hanno bisogno di maggiore protezione, come biancheria intima e capi preziosi, meno ingombranti ma che possono essere piegati per risparmiare ancora più spazio.

Portapantaloni estraibili , uno strumento fondamentale per organizzarli in modo preciso ed evitare che si producano delle pieghe evidenti.

Barre appendiabiti, consentono di distribuire le grucce in modo uniforme, con l'attenzione di evitare sovraccarichi, per garantire un aspetto ordinato.

L'utilità di una comoda seduta all'interno della cabina armadio

CA09 di Giessegi è una delle proposte di cabine armadio in legno con illuminazione integrata, ha una struttura in nobilitato Bianco Seta, ripiani, cassetti e porta scarpe in Rovere Nodato, dettagli in alluminio verniciato Champagne.‎

La cabina armadio Store di Alf DaFrè offre grandi varietà compositive grazie all'ampia gamma di accessori disponibili. Propone la scocca in due finiture, decor bianco e decor tortora, la struttura e l'attrezzatura in decor nei numerosi colori opachi proposti a catalogo.

D'altra parte, un pouf posizionato all'interno della cabina può aiutarci a calzare comodamente le scarpe ma anche come superficie temporanea per appoggiare gli abiti o la borsa.

Non dimenticare il portascarpe nella tua cabina armadio perfetta

Se lo spazio lo consente, fra le attrezzature per cabina armadio, è molto utile prevedere un vano a giorno per riporre le scarpe in maniera ordinata.

In base al numero di paia da sistemare e allo spazio disponibile nella cabina, scegli l'opzione di organizzazione che meglio risponde alle tue necessità: scaffalature dedicate divise per scomparti e di varie altezze, per conservare a vista, appositi supporti per creare un sistema di contenimento personalizzato che si adatti alle tue esigenze, oppure semplici griglie estraibili in metallo dove poter appoggiare scarpe e ciabatte.

Il sistema cabine armadio Vertical di Adok ci mostra la vasta gamma di attrezzature disponibili che prevede: mensole, telai porta pantaloni, nicchie ad alveare, cassettiere, ripiani inclinati per le scarpe e tubi appendiabiti.