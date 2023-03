Scopri come progettare il tuo armadio per la camera da letto

Redazione - 07 gennaio 2014

I moduli disponibili per comporre l'armadio

Solitamente l’armadio in camera da letto viene suddiviso in moduli verticali di misura abbastanza standard: di larghezza sono 45, 50 e 60 cm per le ante singole a battente e 90, 100 e 120 cm per le ante doppie. Anche per quanto riguarda l’altezza “di serie” sono disponibili svariate misure, tra le quali le più comuni sono: 200, 230, 260 o 300 cm circa.



Normalmente, per posizionare il vestiario di una persona, si necessiterebbe di 3 moduli da 50 cm e alti 260 cm che, per una camera matrimoniale, raddoppierebbero per comporre un armadio a 6 moduli e quindi lungo circa 3 metri.



Esistono poi degli armadi con moduli particolari, quali ad esempio spazi laterali attrezzati, come nel caso, per esempio, nel nuovo armadio con vano a giorno terminale di Tomasella, dotato di una maniglia di design direttamente applicata sull’anta e completo di specchiera e cassetto portaoggetti.

Scegliere forma e sistema di apertura

Scegliere la forma e il sistema di apertura dell’armadio in camera da letto non è un’impresa da sottovalutare, anche perché riguarda un elemento d’arredo destinato a durare nel tempo. Per questo, prima di acquistarlo, è bene riflettere sul tipo più confacente alle proprie esigenze, partendo da come e quanto sarà aperto e dalle caratteristiche della propria stanza.



Sia per decidere la forma che il sistema di apertura, bisogna partire dalle dimensioni e dalla forma della propria camera: gli armadi scorrevoli, ad esempio, permettono un’apertura senza ingombro e, quindi, si adattano meglio agli spazi più ristretti; al contrario, invece, di quelli con ante a battente più classici e più facili da inserire in ambienti ariosi.



Esistono oggi soluzioni d’arredo ricercate che, comunque, sono in grado di adeguarsi ai diversi ambienti in maniera personalizzata e soprattutto su misura, ripensando in maniera del tutto nuova la nozione di guardaroba, riservando nicchie apposite per il beauty oppure ante in cui posizionare la tv, pur sempre sfruttando al massimo lo spazio e avvalendosi anche della componibilità dei mobili che consente di sbizzarrissi su misure, dimensioni e forme in base proprio alla stanza di cui si dispone.

Come attrezzare l'armadio internamente

Per organizzare al meglio l’interno di un armadio in camera da letto è bene conoscere qualche trucchetto: appendere i vestiti : per occupare meno spazio possibile, invece di riporre di tutto nei cassetti, è più pratico appendere pantaloni, gonne, vestiti, camice e quant’altro su delle grucce, ancor meglio se quelle di tipo multiplo.



: per occupare meno spazio possibile, invece di riporre di tutto nei cassetti, è più pratico appendere pantaloni, gonne, vestiti, camice e quant’altro su delle grucce, ancor meglio se quelle di tipo multiplo. Disporre di almeno un vano più alto (150 cm) dove sistemare i vestiti più lunghi e i cappotti e che può essere anche collocato nella parte più alta dell’armadio, trattandosi di capi che non si usano quotidianamente;



dove sistemare i vestiti più lunghi e i cappotti e che può essere anche collocato nella parte più alta dell’armadio, trattandosi di capi che non si usano quotidianamente; prevedere alcune scatole di stoffa o valigie di cartone da collocare in alto o in basso all’armadio, in cui riporre quegli indumenti fuori stagione o la biancheria casa usata poco frequentemente;



da collocare in alto o in basso all’armadio, in cui riporre quegli indumenti fuori stagione o la biancheria casa usata poco frequentemente; inserire almeno una cassettiera da organizzare al suo interno con appositi divisori per cassetti, dove poter riporre intimo, calze e accessori poco voluminosi ed eventualmente anche dei ripiani .



da organizzare al suo interno con appositi divisori per cassetti, dove poter riporre intimo, calze e accessori poco voluminosi ed eventualmente anche dei . opzionale salvaspazio con tasche o gancetti da fissare all’interno dell’anta e dove poter sistemare cinture, cravatte e bijou, pronti da avere sempre disponibili.

Dove posizionare l'armadio in camera da letto