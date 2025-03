Armadi ad angolo per camera da letto, eleganza e praticità

Materiali, finiture e colori

Gli armadi ad angolo per camera da letto si possono adattare ad ogni esigenza estetica e stilistica. Si possono trovare soluzioni in legno impiallacciato oppure in nobilitati di pregio, disponibili in diverse finiture.

Le versioni in laccato lucido oppure opaco propongono una vasta gamma di colori per armonizzare il guardaroba con il look della stanza. Le opzioni sono molteplici e integrano ante in vetro, a specchio oppure in cuoio.

Hinged, armadio battente di Porro in configurazione angolare. Il contenitore è disponibile con frontali in legno naturale, laccato lucido oppure opaco, cristallo e cuoio.