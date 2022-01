Armadio ad ante scorrevoli, curiosità e consigli per l'acquisto

Quali sono i vantaggi di un armadio scorrevole

Quanto misurano le ante di un armadio scorrevole

Dove posizionare un armadio ad ante scorrevoli

Per questioni di praticità, la camera da letto è il luogo ottimale in cui collocare un armadio ad ante scorrevoli. La posizione dell’armadio all’interno della camera va stabilita con attenzione, poiché incide in maniera significativa sulla qualità dello spazio in termini non solo estetici, ma anche di funzionalità e fluidità dei percorsi. Quando la metratura a disposizione lo consente, l’opzione migliore è quella di occupare con l’armadiatura un’intera parete (idealmente quella dietro alla porta), in modo da definire una sorta di quinta scenografica che caratterizzerà l’ambiente senza appesantirlo.

Poiché non ingombrano durante le operazioni di apertura e chiusura, gli armadi scorrevoli sono un’ottima soluzione per sfruttare al meglio spazi di passaggio come ingressi e corridoi, ma offrono anche interessanti possibilità di arredo per il soggiorno, specialmente se dotati di una sezione a mensole.