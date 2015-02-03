Ante scorrevoli per armadi a muro: consigli per la scelta

Redazione - 03 febbraio 201515 dicembre 2025
Una piccola guida per la scelta di ante scorrevoli per armadi a muro, un'idea salvaspazio che valorizza il look della zona notte con stile.
L'installazione di ante scorrevoli per armadi a muro si conferma una scelta eccellente per chi desidera coniugare funzionalità e design moderno. Nelle camere da letto piccole, il risparmio di spazio offerto da questo sistema di apertura è il principale fattore di successo. Questo tipo di anta, infatti, non ingombra frontalmente quando viene aperta. Chiude vani di grandi e piccole dimensioni, offrendo soluzioni personalizzate in termini di finiture e colori.
Affinché l'investimento sia duraturo e l'esperienza d'uso impeccabile è fondamentale puntare sulla qualità superiore dei meccanismi di scorrimento. Affidati sempre ad un montaggio eseguito da esperti del settore.
Il sistema Atelier di Adok propone Anta Plane, un armadio a muro con anta scorrevole in vetro a tutta altezza. L'aspetto di questo guardaroba è leggero e mette in risalto il gioco di pieni e vuoti dell'interno.
Quando si decide per delle ante scorrevoli per armadi a muro, la scelta del materiale diventa determinante per ottenere l'impatto visivo e la praticità che desideriamo.
Aurora di Febal Casa ci mostra un armadio a muro con anta scorrevole in vetro e profilo in metallo. Il vetro fumé regala atmosfere sofisticate.
Le ante scorrevoli per armadi a muro sono una vera e propria strategia per ottimizzare gli spazi domestici. I produttori specializzati offrono la possibilità di sfruttare come guardaroba quelle aree della casa considerate difficili, come le rientranze strutturali o le parti spioventi della mansarda.
La grande flessibilità dimensionale è un punto di forza che rende ogni spazio disponibile una vera risorsa. Potremo assemblare una sequenza di ante, realizzando un progetto sartoriale che si adatta perfettamente ai centimetri che abbiamo a disposizione. Ci sono installazioni che si estendono da pavimento a soffitto, raggiungendo anche i tre metri in altezza.
Like a terra di Doal è perfetta per chiudere nicchie oppure porzioni della mansarda o del garage. Ogni progetto viene realizzato a misura di ambiente.
I pannelli scorrevoli della collezione Miria di Garofoli consentono di creare un armadio a muro o una cabina armadio piccola con ampia libertà progettuale e la massima personalizzazione.