Ante scorrevoli per armadi a muro: consigli per la scelta

Ante scorrevoli per armadi a muro: i vantaggi

L'installazione di ante scorrevoli per armadi a muro si conferma una scelta eccellente per chi desidera coniugare funzionalità e design moderno. Nelle camere da letto piccole, il risparmio di spazio offerto da questo sistema di apertura è il principale fattore di successo. Questo tipo di anta, infatti, non ingombra frontalmente quando viene aperta. Chiude vani di grandi e piccole dimensioni, offrendo soluzioni personalizzate in termini di finiture e colori.



Affinché l'investimento sia duraturo e l'esperienza d'uso impeccabile è fondamentale puntare sulla qualità superiore dei meccanismi di scorrimento. Affidati sempre ad un montaggio eseguito da esperti del settore.



Il sistema Atelier di Adok propone Anta Plane, un armadio a muro con anta scorrevole in vetro a tutta altezza. L'aspetto di questo guardaroba è leggero e mette in risalto il gioco di pieni e vuoti dell'interno.