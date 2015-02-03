Ante scorrevoli per armadi a muro: consigli per la scelta

- 15 dicembre 2025

Una piccola guida per la scelta di ante scorrevoli per armadi a muro, un'idea salvaspazio che valorizza il look della zona notte con stile.

  1. Ante scorrevoli per armadi a muro: i vantaggi
  2. Ante scorrevoli per armadi a muro: i materiali migliori
  3. Le ante scorrevoli per armadi a muro sono realizzabili su misura
  4. Ante scorrevoli per armadi a muro sospese o a terra: la differenza

Ante scorrevoli per armadi a muro: i vantaggi

L'installazione di ante scorrevoli per armadi a muro si conferma una scelta eccellente per chi desidera coniugare funzionalità e design moderno. Nelle camere da letto piccole, il risparmio di spazio offerto da questo sistema di apertura è il principale fattore di successo. Questo tipo di anta, infatti, non ingombra frontalmente quando viene aperta. Chiude vani di grandi e piccole dimensioni, offrendo soluzioni personalizzate in termini di finiture e colori.

Affinché l'investimento sia duraturo e l'esperienza d'uso impeccabile è fondamentale puntare sulla qualità superiore dei meccanismi di scorrimento. Affidati sempre ad un montaggio eseguito da esperti del settore.  

Il sistema Atelier di Adok propone Anta Plane, un armadio a muro con anta scorrevole in vetro a tutta altezza. L'aspetto di questo guardaroba è leggero e mette in risalto il gioco di pieni e vuoti dell'interno.

Ante scorrevoli per armadi a muro: i materiali migliori

Quando si decide per delle ante scorrevoli per armadi a muro, la scelta del materiale diventa determinante per ottenere l'impatto visivo e la praticità che desideriamo.

  • I frontali in vetro sono i più ricercati. Grazie alla loro trasparenza e alle finiture raffinate, le ante hanno la capacità di amplificare la luminosità naturale e di conferire un'immediata sensazione di ariosità. Trasformano anche delle semplici nicchie in sofisticati guardaroba; aggiungono personalità e valorizzano il look della testiera letto imbottita
  • Per chi predilige la praticità quotidiana, le ante in nobilitato sono la scelta ideale. Questo materiale si distingue per l'estrema semplicità di manutenzione. Le tecniche produttive avanzate permettono oggi di realizzare superfici che replicano in modo convincente l'aspetto del legno autentico.
  • Non mancano i pannelli in legno laccato che si declinano in una varietà di colori per adattarsi agli arredi presenti nella stanza. 

Aurora di Febal Casa ci mostra un armadio a muro con anta scorrevole in vetro e profilo in metallo. Il vetro fumé regala atmosfere sofisticate.

Le ante scorrevoli per armadi a muro sono realizzabili su misura

Le ante scorrevoli per armadi a muro sono una vera e propria strategia per ottimizzare gli spazi domestici. I produttori specializzati offrono la possibilità di sfruttare come guardaroba quelle aree della casa considerate difficili, come le rientranze strutturali o le parti spioventi della mansarda. 

La grande flessibilità dimensionale è un punto di forza che rende ogni spazio disponibile una vera risorsa. Potremo assemblare una sequenza di ante, realizzando un progetto sartoriale che si adatta perfettamente ai centimetri che abbiamo a disposizione. Ci sono installazioni che si estendono da pavimento a soffitto, raggiungendo anche i tre metri in altezza. 

Like a terra di Doal è perfetta per chiudere nicchie oppure porzioni della mansarda o del garage. Ogni progetto viene realizzato a misura di ambiente.

Ante scorrevoli per armadi a muro sospese o a terra: la differenza

  • Nelle ante scorrevoli per armadi a muro sospese il binario è fissato nella parte superiore, cioè sotto il cielo della nicchia o sotto il traverso superiore della struttura. In basso c’è solo un guida discreta che serve a tenere l’anta in posizione.
  • Le ante scorrevoli a terra appoggiano e scorrono su due binari, quello in alto ed uno fissato a pavimento. Sono entrambi i componenti a sostenere il peso del pannello. Anche in questo caso, trattandosi di un armadio e non di uno spazio di passaggio, il binario a terra non costituisce un vero e proprio ostacolo.

I pannelli scorrevoli della collezione Miria di Garofoli consentono di creare un armadio a muro o una cabina armadio piccola con ampia libertà progettuale e la massima personalizzazione.

