Armadio bianco ante scorrevoli, versatile ed evergreen

Armadio bianco 3 ante scorrevoli

L'armadio bianco a 3 ante scorrevoli ottimizza lo spazio, eliminando la necessità di un'area libera davanti per aprire le ante. È ideale anche per stanze di dimensioni contenute.

Le diverse misure dei moduli consentono di adattarlo facilmente alle tue necessità. La sua larghezza varia tra i 270 e i 360 cm, la profondità si attesta sui 65-66 cm.

Nei modelli tradizionali le ante si sovrappongono, occupando qualche centimetro in più rispetto agli armadi ad ante complanari.



Armadio Crea di Pianca, un design geometrico di grande impatto visivo disponibile in essenza laccata opaca oppure in vetro laccato.