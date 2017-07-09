Armadio bianco: un'icona di stile

Armadio bianco: vantaggi e psicologia del colore

L'armadio bianco è un vero passe-partout. In termini di psicologia il bianco, nelle sue diverse sfumature, trasmette un senso di ordine, pulizia e tranquillità. Non stanca mai e sopravvive con disinvoltura ai cicli delle mode. La versatilità estetica del mobile contenitore bianco lo rende perfetto per ambienti moderni e minimalisti, scandinavi o classici-contemporanei.



L'armadio chiaro aumenta la luminosità percepita fino al 40% in più rispetto alle finiture scure. Agisce come uno specchio che diffonde la luce anche negli angoli più bui della zona notte. È un colore che, senza tinta oppure con una punta di avorio o terra di Siena riscalda l'ambiente. Il bianco ottico è ideale per arredare una camera da letto in mansarda facendola sembrare più grande di quello che è in realtà.