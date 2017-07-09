- 24 aprile 2026

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Armadio bianco: un'icona di stile

L'armadio bianco supera le mode: è ideale per chi predilige semplicità e una camera da letto luminosa, senza rinunciare a estetica e praticità.

  1. Armadio bianco: vantaggi e psicologia del colore
  2. Armadio bianco: i materiali tra cui scegliere

- 24 aprile 2026

Armadio bianco: vantaggi e psicologia del colore

L'armadio bianco è un vero passe-partout. In termini di psicologia il bianco, nelle sue diverse sfumature, trasmette un senso di ordine, pulizia e tranquillità. Non stanca mai e sopravvive con disinvoltura ai cicli delle mode. La versatilità estetica del mobile contenitore bianco lo rende perfetto per ambienti moderni e minimalisti, scandinavi o classici-contemporanei. 

L'armadio chiaro aumenta la luminosità percepita fino al 40% in più rispetto alle finiture scure. Agisce come uno specchio che diffonde la luce anche negli angoli più bui della zona notte. È un colore che, senza tinta oppure con una punta di avorio o terra di Siena riscalda l'ambiente. Il bianco ottico è ideale per arredare una camera da letto in mansarda facendola sembrare più grande di quello che è in realtà.

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Armadio bianco: i materiali tra cui scegliere

La scelta del materiale per le ante dell'armadio bianco determina non solo l’estetica ma anche qualità e durata nel tempo.

  • Il laminato è la soluzione più pratica ed economica, resistente a graffi e urti.
  • Per chi cerca eleganza, il legno laccato (opaco o lucido) offre un colore profondo e uniforme. Il legno rivestito in pelle sintetica bianca trasforma la camera in una lussuosa suite.
  • Il vetro è disponibile in finitura acidata, sabbiata o laccata. Dona ai frontali una riflettanza unica e una leggerezza visiva senza pari.

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