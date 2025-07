Armadio ante battenti: caratteristiche e vantaggi

Più spazi individuali con un armadio ante battenti

A parità di lunghezza rispetto ad un modello scorrevole l’armadio con ante battenti è suddiviso in moduli più piccoli.



Ciò significa che, nello stesso spazio, offre un numero maggiore di vani distinti. È perfetto per organizzare in modo funzionale gli oggetti personali di due o più utilizzatori.



Se lo desideri potrai inserire nel layout delle cassettiere a vista per riporre velocemente l'intimo oppure magliette e maglioncini che usi nel quotidiano.



Porro propone l'armadio Storage Battente. Il suo look dinamico si completa con due cassettiere, la scatola a giorno Bento e una vetrina con interni in noce canaletto.