La guida completa per scegliere un armadio con ante scorrevoli

Pro e contro dell'armadio con ante scorrevoli per la camera da letto

Lema presenta l’ Armadio al Centimetro Ellevi , una proposta dal carattere minimalista che si inserisce con discrezione in ogni contesto d’arredo. La sua caratteristica maniglia verticale ricavata nello spessore dell’anta, può essere realizzata con fondo tono su tono o in contrasto con la finitura dell’anta.

Misure dell'armadio con ante scorrevoli

L'armadio con ante scorrevoli può essere configurato con 2, 3 o 4 ante, e persino combinando moduli di lunghezze diverse.

Le composizioni possono variare da dimensioni più contenute, come 180 cm o 240 cm, fino a soluzioni più ampie, come 270 cm o addirittura armadiature a tutta parete di 3 o 4 metri.

I guardaroba scorrevoli, alti circa 230 cm, 240 cm o 260 cm, sono concepiti per essere integrati facilmente nelle camere da letto con soffitti di altezza standard.

Solitamente la loro profondità varia tra i 65 e i 67 cm; tuttavia, il mercato offre anche modelli più compatti di soli 45 o 50 cm.

Il sistema Gliss Master Start di Molteni&C è dotato di soluzioni tecnologiche avanzate come i meccanismi di scorrimento, sovrapposti e complanari, che si avvalgono di un sistema di ammortizzatori magnetici che eliminano il rumore in fase di attivazione. L'anta di Gliss Master Start ha maniglie applicate sul fronte, cerniere a chiusura ammortizzata e sistema di scorrimento con accostamento automatico sia in chiusura che in apertura.