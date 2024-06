Qual è la differenza tra bagno turco e sauna

Redazione - 10 novembre 2015

Bagno turco: potenza del vapore e umidità elevata

Analizziamo la differenza tra bagno turco e sauna, iniziando col parlare del bagno turco: noto anche come Hammam è un trattamento con radici mediterranee che utilizza il vapore, combinando calore e umidità per offrire numerosi benefici. Le temperature in questo ambiente raggiungono un massimo di 50 gradi, tuttavia, il tasso di umidità è significativamente elevato, con percentuali che si attestano intorno al 90-100% e si pratica su panche disposte su un solo livello. Lo spazio è rivestito ceramica, marmo o pietra; il vapore acqueo viene diffuso da bocchette che irradiano nella stanza dal basso formando una sorta di nebbiolina. Le temperature relativamente basse consentono di godere di sedute rigeneranti la cui durata non deve superare i 20 minuti, spesso si utilizzano essenze balsamiche che aiutano a respirare meglio. Il bagno turco offre numerosi benefici: favorisce la riduzione dello stress, migliora la circolazione sanguigna, favorisce una respirazione più profonda e contribuisce a migliorare l'aspetto della pelle. Novellini presenta Celsius Hammam, la soluzione perfetta per chi non vuole rinunciare al comfort e ai benefici del vapore aromatico. Progettato con gande attenzione ai dettagli dona eleganza a qualsiasi ambiente benessere; è disponibile in tre diverse finiture per l'alluminio esterno e può essere facilmente integrato in ogni proposta di design.

Sauna: aria secca e calore avvolgente

Considerando la differenza tra bagno turco e sauna, quest'ultima è caratterizzata da un ambiente secco, solitamente rivestito interamente in legno di pino finlandese, dove ci si può accomodare su comode panche su più livelli, ideali per sedersi o distendersi per tutta la durata della seduta. All'interno della sauna, una stufa eleva la temperatura fino a circa 90 gradi, mantenendo un'umidità molto bassa, intorno al 15-20%, di conseguenza, l'aria calda all'interno è estremamente asciutta e l'intensità del calore viene regolata tramite un termostato. Il tempo ideale per una sessione varia tra gli 8 e i 12 minuti, la durata può dipendere dall'esperienza individuale e dalle sensazioni personali, ma è consigliabile non superare i 15-20 minuti: rimanervi troppo a lungo non offre ulteriori benefici e può provocare disidratazione. Il bagno di calore apporta munerosi benefici al nostro organismo: favorisce l'eliminazione delle tossine attraverso la sudorazione e aiuta a rilassare i muscoli, rendendolo ideale per chi pratica sport, inoltre, rafforza il sistema immunitario e tonifica la pelle. Glamour Sauna di Starpool riflette il fascino della cultura nordica con un design funzionale e l'uso di materiali di alta qualità. Arricchita da lavorazioni uniche, esprime tutto il fascino, l'eleganza e la raffinatezza della produzione artigianale Made in Italy.

Controindicazioni: scopri la differenza tra bagno turco e sauna

La differenza tra bagno turco e sauna è evidente anche quando si parla di controindicazioni: ll bagno turco non è indicato quando l'organismo è particolarmente debilitato o in presenza di disturbi cardiocircolatori , malattie cutanee o veneree . È fondamentale prestare molta attenzione al tempo massimo di tolleranza al calore, che varia da persona a persona; se avvertite qualsiasi segnale di disagio uscite immediatamente, fate una doccia fredda ed eventualmente riposatevi prima di ripetere il trattamento.

non è indicato quando l'organismo è particolarmente o in presenza di disturbi , malattie o . È fondamentale prestare molta attenzione al tempo massimo di tolleranza al calore, che varia da persona a persona; se avvertite qualsiasi segnale di disagio uscite immediatamente, fate una doccia fredda ed eventualmente riposatevi prima di ripetere il trattamento. Le controindicazioni per l'uso della sauna possono riguardare chi soffre di problemi cardiaci, poiché l'esposizione alle alte temperature può influire negativamente sul cuore. Inoltre, le persone con scarsa tolleranza al calore o che assumono farmaci che possono interferire sulla termoregolazione o alterare lo stato di idratazione dovrebbero astenersi dall'utilizzare questo trattamento. In entrambi i casi, è sempre consigliabile consultare un medico prima di iniziare le sessioni, soprattutto se ci sono dubbi riguardo alla propria condizione clinica. La sauna Club di Kinedo è rivestita sia all'esterno che all'interno con pannelli di legno nordico naturale, garantendo una distribuzione ottimale del calore. Il pavimento è dotato di una griglia rimovibile che può essere installata sopra il pavimento esistente.

Sauna e bagno turco: quale fare prima