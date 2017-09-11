Boiserie in legno, per arredare con stile

Cos'è la boiserie in legno e com'è fatta

La boiserie in legno è un rivestimento murale decorativo composto da pannelli modulari realizzati su misura per adattarsi perfettamente agli spazi.



Originariamente diffusa nelle dimore signorili francesi del XVII secolo, oggi rappresenta una soluzione elegante per arricchire porzioni di pareti e soffitti.



Pur ispirandosi alla tradizione la boiserie in legno è stata reinterpretata con sistemi costruttivi più leggeri e versatili, che ne hanno ampliato le possibilità di utilizzo negli ambienti contemporanei. Le essenze nobili più utilizzate sono noce canaletto e rovere.