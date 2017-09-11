Redazione - 11 settembre 201730 giugno 2026
Boiserie in legno, per arredare con stile
La boiserie in legno regala un fascino senza tempo e calore visivo a pareti e soffitto. Idee e consigli su come sceglierla e dove posizionarla.
Redazione - 11 settembre 201730 giugno 2026
Cos'è la boiserie in legno e com'è fatta
La boiserie in legno è un rivestimento murale decorativo composto da pannelli modulari realizzati su misura per adattarsi perfettamente agli spazi.
Originariamente diffusa nelle dimore signorili francesi del XVII secolo, oggi rappresenta una soluzione elegante per arricchire porzioni di pareti e soffitti.
Pur ispirandosi alla tradizione la boiserie in legno è stata reinterpretata con sistemi costruttivi più leggeri e versatili, che ne hanno ampliato le possibilità di utilizzo negli ambienti contemporanei. Le essenze nobili più utilizzate sono noce canaletto e rovere.
Tutti i vantaggi della boiserie in legno
- La boiserie in legno rende le pareti ed eventualmente il soffitto meno sensibili allo sporco rispetto a una semplice tinteggiatura.
- Dietro ai pannelli possono trovare posto cavi e piccoli impianti e il rivestimento può ospitare prese elettriche, punti luce e griglie di ventilazione.
- Nei progetti più evoluti le porte si armonizzano alla perfezione con il rivestimento, fino a scomparire visivamente. Anche il pavimento in parquet può essere dello stesso legno.
- Alcune boiserie integrano sistemi fonoassorbenti che migliorano il comfort acustico degli ambienti.
- La boiserie in legno viene realizzata su misura e aumenta il valore percepito dell'immobile.
- Basta applicarla su una sola parete a fare da sfondo alla parete attrezzata moderna sospesa e diventa subito protagonista.
Stile della boiserie in legno e considerazioni pratiche
- Le boiserie in legno moderne privilegiano linee essenziali, pensate per integrarsi con naturalezza negli interni dal sapore minimal. Spiccano le lavorazioni millerighe, caratterizzate da sottili scanalature verticali oppure orizzontali.
- Le versioni classiche sono composte da pannelli scanditi da cornici e modanature leggere che formano dei riquadri. I rilievi geometrici possono essere più o meno pronunciati, a seconda del risultato desiderato.
Una boiserie a tutt'altezza è scenografica e crea un senso di continuità ma è meglio considerarla solo se l'ambiente è ampio. Quando la boiserie non supera il metro e mezzo partendo dal pavimento è indicata anche nelle stanze con una metratura poco generosa.
Quali ambienti valorizzare con la boiserie in legno e chi la posa
- In soggiorno la boiserie in legno valorizza la parete del televisore o quella alle spalle del divano.
- In camera crea una quinta scenografica ed esalta la parete dietro al letto matrimoniale. È elegantissima quando accoglie il comò sulla parete accanto al letto integrando una luce soffusa.
- Nulla vieta di utilizzarla anche nello studio, dove può integrare la porta a filo muro e l'illuminazione.
- Una console di design trova nella boiserie una cornice elegante, dando vita a un ingresso davvero raffinato.
La posa è affidata a personale specializzato inviato dal produttore che fornisce la boiserie. Quindi, dopo il rilievo delle misure direttamente a casa tua e la produzione dei pannelli su misura in fabbrica ci saranno la consegna e il montaggio.
FAQ sulla boiserie in legno
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Che cos'è una boiserie in legno e quali funzioni assolve?La boiserie in legno è un rivestimento murale decorativo che trasforma radicalmente l'aspetto di una stanza. Oltre all'indubbio valore estetico, questa soluzione migliora l'isolamento termico e acustico degli ambienti, protegge efficacemente le superfici verticali dall'usura quotidiana e nasconde le imperfezioni del muro o passaggi di cavi elettrici.
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Quali sono le differenze principali tra boiserie classica e moderna?La versione classica è caratterizzata da pannelli pantografati, cornici decorative in rilievo e legni laccati, ideali per ambienti formali. La boiserie moderna predilige linee pulite, doghe verticali slanciate, pannellature lisce a tutta altezza e finiture più o meno chiare.
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Quali sono i legni e i materiali più indicati per il rivestimento?La scelta dei materiali spazia dalle essenze pregiate come il rovere e il noce canaletto ma non mancano i pannelli in MDF laccato o impiallacciato.
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In quali stanze della casa è consigliabile installare una boiserie?Questo rivestimento trova la sua collocazione ideale nel soggiorno per creare pareti attrezzate d'impatto, nella camera da letto dietro la testata per donare calore, oppure lungo il corridoio o all'ingresso. In ogni caso, conferisce un'identità stilistica precisa.
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Quali accorgimenti tecnici sono necessari per un montaggio a regola d'arte?L'installazione richiede una parete perfettamente asciutta e livellata per evitare deformazioni repentine delle pannellature. È fondamentale fissare una solida orditura di supporto sulla quale ancorare i moduli, lasciando un'intercapedine sufficiente a garantire la corretta ventilazione posteriore.
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Come si progetta l'illuminazione per valorizzare i pannelli in legno?Vengono solitamente integrati degli strip LED radenti lungo il perimetro superiore o inferiore dei pannelli o tra le doghe. È un'illuminazione scenografica che aumenta la profondità visiva dell'intera stanza.