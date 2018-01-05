Parete attrezzata moderna sospesa: una scelta di tendenza

I vantaggi funzionali della parete attrezzata moderna sospesa

La parete attrezzata moderna sospesa regala movimento e leggerezza al soggiorno e ottimizza l'organizzazione all'interno della stanza. Unisce diverse funzionalità, con linee semplici e un design essenziale. L'ambiente che ne risulta ha un look fresco e pulito.



L'assenza di basi a terra elimina gli accumuli di polvere e permette il passaggio agevole del robot aspirapolvere, garantendo un'igiene superiore. Dal punto di vista della percezione spaziale crea un’illusione di maggiore ampiezza, rendendo gli ambienti più ariosi e meno saturi. Questo è un fattore importante negli appartamenti contemporanei, spesso caratterizzati da una metratura ridotta.



Tao di MisuraEmme è un sistema giorno che sfrutta ogni centimetro disponibile e mette in primo piano l'eccellenza del design Made in Italy. È disponibile in laccato opaco, lucido o in essenza naturale.