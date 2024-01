Lo stile e la funzionalità di una parete attrezzata con camino

Scopri le soluzioni per realizzare una parete attrezzata con camino

Michelin Caminetti ci presenta un caminetto trifacciale moderno a parete con panca, con rivestimento in marmo grigio Africa fiammato e spazzolato e focolare monoblocco Spartherm a convenzione naturale, a legna.

L'organizzazione di una parete attrezzata con camino

Si possono creare sezioni dedicate a libri , soprammobili o dispositivi multimediali e utilizzare elementi contenitori per organizzare piccoli oggetti o nascondere cavi e componenti elettronici, contribuendo a mantenere l'aspetto pulito e ordinato della parete.

Se si desidera includere un vano per la TV , è importante lasciare una distanza di sicurezza sufficiente tra essa e il camino per evitare surriscaldamenti .

È fondamentale considerare la posizione del camino e adattare la collocazione di ciò che lo circonda di conseguenza, è consigliabile evitare di posizionare oggetti sensibili al calore sulle mensole più vicine, per evitare danni.

Organizzare una parete attrezzata con camino richiede una pianificazione attenta, la disposizione e la struttura del focolare influiscono sulla disposizione dei ripiani e delle mensole, soprattutto per quanto riguarda la collocazione degli accessori e degli oggetti sulla parete.

La funzionalità della parete attrezzata con camino e TV integrati

Parete attrezzata con TV, il caminetto a legna W90/47C di Kal-fire è previsto per installazione a parete e caratterizzato da un vetro su tre lati.

Una scelta attenta di mobili oppure di strutture dedicate e accessori può trasformare questa parete in un vero e proprio punto focale , attorno al quale organizzare il resto dell'arredamento.

La televisione può essere integrata nella parete, per dare maggior sensazione di profondità, oppure posizionata sopra un piano appositamente progettato, un'alternativa interessante potrebbe essere l'utilizzo di un supporto girevole , che consente di orientarla in base alle esigenze del momento.

Il gusto contemporaneo della parete attrezzata con camino a bioetanolo

L'installazione di una parete attrezzata con camino a bioetanolo rappresenta una soluzione decorativa, innovativa ed ecologica per la casa.

Non è necessaria una canna fumaria, basta avere una presa di corrente, si accende e si spegne con un interruttore o un telecomando.

La combustione del bioetanolo, ricavato da fonti rinnovabili naturali come cereali, vino, frutta e verdure, produce principalmente vapore acqueo e anidride carbonica in quantità minime, non influendo negativamente sulla qualità dell'aria all'interno della casa, è estremamente semplice da utilizzare, senza la necessità di pulire o sostituire filtri.

Può essere inserito in una parete attrezzata, integrandosi perfettamente con gli altri elementi presenti grazie alla vasta gamma di stili, dimensioni e colori offerti dal mercato, permettendo di creare un effetto visivamente gradevole e armonioso, che contribuisce a valorizzare l'ambiente nel suo insieme.

Mastrosimone Artefuoco ci propone una parete attrezzata con camino a bioetanolo, l'azienda è in grado di offrire una vasta gamma di soluzioni personalizzate e fornire un servizio completo che copre ogni aspetto della progettazione dell'arredamento.