Mobili contenitori per il soggiorno: belli e funzionali

Quando scegliere un mobile contenitore alto

Il mobile contenitore alto ci aiuta a gestire pareti dalla larghezza limitata, magari situate tra due aperture strutturali come porte o finestre. In questi casi, un arredo che si sviluppa in verticale consente di sfruttare al meglio lo spazio.

La scelta di credenze per soggiorno moderne è una mossa vincente per chi desidera ottenere una capacità contenitiva adeguata, senza rinunciare ad arredi belli da vedere.

Il design contemporaneo si differenzia nettamente dai modelli tradizionali. Oggi è un monoblocco raffinato e minimal, ma completo di ripiani, cassetti o vetrine progettati per organizzare con cura i nostri oggetti più preziosi.



Segesta è il nuovo sistema di contenitori firmato FIAM. La sua struttura leggera e minimalista è progettata per ridurre al minimo l'impatto visivo e valorizzare l’effetto scenografico del vetro.