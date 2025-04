Credenze per soggiorno moderne, praticità ed eleganza

Le credenze moderne, indispensabili nelle case contemporanee

Un tempo la credenza era un mobile semplice, con ante nella parte inferiore e una vetrinetta collocata superiormente. Veniva usato in particolare nelle vecchie abitazioni di campagna per conservare le vivande. Con il passare degli anni ha cambiato forme e dimensioni, tramutandosi in un mobile contenitore dove riporre le stoviglie e la biancheria da tavola.

Le credenze moderne sono oggi veri e propri mobili per il soggiorno, nello specifico per l’area pranzo.

Sono cambiate le tonalità, i materiali e finiture. Le proposte attuali le rendono complementi d’arredo decorativi, oltre che utili.



Aiko di Poliform trae ispirazione dalle credenze tradizionali. La struttura è sospesa su piedini. Le ante si esprimono col legno e il vetro stratificato, con interno in tessuto con effetto lino. Nella versione alta il top è in marmo.